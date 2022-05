Testversie Windows 10 laat gebruikers makkelijker verversingssnelheid instellen

Een Insider-build van Windows 10 toont een optie om de verversingssnelheid van een monitor te wijzigen in de Instellingen-app. Tot nu toe ging het wijzigen van de verversingssnelheid in Windows 10 via een dieper verborgen Schermadapter-menu.

De optie zit onder Geavanceerde Beeldscherminstellingen in de nieuwe build, zegt Microsoft. Die heeft versienummer 20236. Daar staat een dropdown met een diverse opties voor de verversingssnelheid per monitor. Microsoft zegt er verder weinig over, behalve dat de getoonde opties afhangen van de gebruikte schermen.

Tot nu toe zit de aanpassing van de verversingssnelheid onder Eigenschappen van Beeldschermadapter in de Instellingen en die opent een menu waarbij onder het tabblad scherm de verversingssnelheid gewijzigd kan worden. De nieuwe optie moet het wisselen tussen verversingssnelheden makkelijker maken.

Microsoft toont altijd functies eerst in de Insider-build en brengt ze pas later uit in stabiele versies van Windows. Dat gebeurt vaak met een van de twee grote updates die Windows 10 in een jaar krijgt. Omdat het gaat om een build in het Dev Channel, zal deze functie vermoedelijk pas volgend jaar in een stabiele versie van Windows verschijnen.