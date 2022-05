Samsung introduceert Neo QLED-televisies met miniledbacklight

Samsung introduceert zijn eerste Neo QLED-televisies. Deze lcd-tv's krijgen een miniledbacklight en worden geleverd met een 4k- of 8k-resolutie. Het bedrijf noemt nog geen adviesprijzen of releasedata.

Samsungs Neo QLED-line-up bestaat uit twee 8k-modellen; de QN900A en een QN800A. Het bedrijf komt daarnaast met drie series 4k-varianten met zijn QN95A-, QN90A en QN85A-modellen, zo schrijft The Verge. De fabrikant voorziet de televisies onder andere van een backlight op basis van minileds. Daarbij wordt de backlight voorzien van duizenden kleine leds, zoals de naam doet vermoeden. Het is nog niet duidelijk wat deze televisies gaan kosten.

Dergelijke schermen moeten onder andere een betere beeldkwaliteit bieden tegenover reguliere lcd's, met een verbeterd contrast, betere local dimming en verminderde blooming. De Neo QLED-televisies maken nog steeds gebruik van een quantumdotfilm, die het licht van de miniledbacklight omzet in rood, groen en blauw licht.

Samsung stelt dat zijn minileds tot veertig keer minder hoog zijn dan de leds in zijn reguliere lcd's. Het bedrijf meldt echter niet over hoeveel afzonderlijke minileds en dimbare zones de Neo QLED-tv's beschikken. Ter illustratie: LG bracht eind vorig jaar de eerste details over zijn komende miniledtelevisies naar buiten. Die tv's krijgen bijna 30.000 minileds die gezamenlijk goed moeten zijn voor bijna 2500 zones voor full-array local dimming.

Samsungs Neo QLED-televisies. Afbeeldingen via Samsung

Het bedrijf introduceert daarnaast nieuwe softwarefuncties in zijn komende televisies, onder andere voor gamers. Samsung laat gebruikers games afspelen op een relatieve schermverhouding van 21:9 of 32:9. Gebruikers kunnen de beeldweergave vervolgens verhogen of verlagen tussen de letterboxes. Samsung noemt verder de komst van een Game Bar-functie, waarmee gebruikers beeldinstellingen voor bijvoorbeeld inputlag kunnen wijzigen en de framerate van een game kunnen bekijken.

De televisies krijgen daarnaast ondersteuning voor variabele verversingssnelheid via FreeSync Premium Pro. Het bedrijf introduceert ook een SpaceFit Sound-functie, die via de ingebouwde microfoon de akoestiek van een ruimte controleert en op basis daarvan de geluidsinstellingen aanpast.

De 2021-modellen van Samsung krijgen een fitnessmodus, die een fitnesscoach in beeld toont die oefeningen voordoet. Gebruikers kunnen een Logitech-webcam aansluiten om postuurtips te krijgen. De afstandsbedieningen van toekomstige Samsung-televisies werken daarnaast op zonne-energie, hoewel ze ook opgeladen kunnen worden via USB. Hiermee hoopt het bedrijf batterijafval te verminderen. De verpakkingen van komende Samsung-producten worden daarbij kleiner, simpeler en fungeren als bouwpakket.

Game Bar en een fitnessfunctie. Afbeeldingen via Samsung

Het bedrijf komt verder met een nieuwe variant van The Frame, die dunner is dan zijn voorganger en geleverd kan worden met schermranden in verschillende kleuren. Het bedrijf komt ook met televisies met microleds, die ditmaal beschikbaar komen voor consumenten. De fabrikant kondigde de komst hiervan eerder al aan.

Het bedrijf brengt in eerste instantie een microled-tv met 110"-scherm uit en later volgt een 99"-model. Engadget schrijft dat Samsung ook een 88"-variant gaat introduceren. Samsung noemt in zijn persbericht geen concrete resolutie, maar het bedrijf noemde in de eerdere aankondiging dat de komende microled-tv's uit acht miljoen pixels zou bestaan. Daarmee zou het scherm een 4k-resolutie hebben.

De 110"-microled-tv gaat in Zuid-Korea 170 miljoen won kosten. Op het moment van schrijven is dat omgerekend ongeveer 127.000 euro. Samsung meldt nog geen adviesprijzen voor de 88"- en 99"-varianten. Wat de televisies in Europa gaan kosten, is nog niet bekend.

Microled-tv's en The Frame 2021. Afbeeldingen via Samsung