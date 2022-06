Samsung kondigt 43"- en 98"-versies aan van Neo QLED QN90A-tv

Samsung brengt zijn Neo QLED QN90A-tv met 4k-resolutie uit in de aanvullende schermformaten 43, 50 en 98 inch. Ook kondigt het Koreaanse bedrijf de komst van een grotere versie van zijn The Frame-televisie aan.

De schermformaten 43", 50" en 98" voor de Neo QLED QN90A 4K komen in aanvulling op de bestaande formaten van 55", 65", 75" en 85" voor deze tv. Prijzen en regionale beschikbaarheidsinformatie noemt Samsung nog niet in zijn aankondiging.

De Neo QLED QN90A 4K-modellen behoren tot de duurste 4k-tv's van Samsungs QLED-serie met lcd-paneel van dit jaar. De tv's gebruiken een miniledbacklight. Het bedrijf kondigde de Neo QLED-serie begin 2021 aan. De QN90A met 85"-scherm, het grootste model tot nu toe, had destijds een geadverteerde adviesprijs van 5499 euro. Tweakers publiceerde een review van de QN95A in 65"-uitvoering.

Samsungs opvallende The Frame-tv met verwisselbare lijsten komt eveneens in een grotere versie beschikbaar, met 85"-scherm. Daarmee is die televisie nu in zeven schermmaten verkrijgbaar. Ten slotte brengt Samsung een 65"-versie van The Terrace uit. Deze televisie voor buitengebruik was al beschikbaar in een 55"-formaat. Ook van de nieuwe The Frame- en The Terrace-modellen zijn nog geen prijzen en beschikbaarheid bekend.