Hoewel Samsung in aantallen verreweg de grootste producent van oledschermen ter wereld is, maken de televisies van deze elektronicareus uitsluitend gebruik van lcd-panelen. LG is namelijk de enige fabrikant die grote oledpanelen maakt voor televisies en Samsung wil niet afhankelijk zijn van zijn grootste concurrent voor de levering van beeldpanelen. Wellicht komt daar in de toekomst verandering in, maar de modellen van dit jaar zijn nog allemaal voorzien van een lcd. Traditioneel hebben oledschermen een veel beter contrast en betere kijkhoeken dan lcd's, maar door het toepassen van local dimming en diffusiefilters zijn de tekortkomingen van lcd tegen te gaan.

In deze review bekijken we de Samsung Neo QLED Q95A, het nieuwe 4k-topmodel van Samsung, dat gebruikmaakt van vele minileds in een full array local dimming backlight, waardoor het niet alleen een groot aantal dimmingzones heeft, maar ook een veel hogere maximale helderheid dan met oled mogelijk is. Uiteraard maakt deze tv gebruik van quantumdots voor een groter kleurbereik en ook zijn de kijkhoeken aangepakt met een diffusiefilter. Om weerkaatsend licht in beeld tegen te gaan, is dit scherm voorzien van een laag die reflecties tegengaat, waardoor het prettiger kijken is in een ruimte met veel (dag)licht.

Door gebruik te maken van een miniledbacklight kon niet alleen de beeldkwaliteit worden verbeterd, maar kon de QN95A ook platter worden gemaakt. Daardoor kan hij bij muurmontage, door middel van de optionele muurbeugel, dichter tegen de wand worden gehangen. Er loopt slechts een enkele kabel naar de tv, doordat Samsung alle aansluitingen heeft ondergebracht in de One Connect Box, een los kastje dat je ergens uit het zicht kunt plaatsen.

Nieuw van weggeweest is de optie om twee beelden naast elkaar op het scherm weer te geven, zodat je bijvoorbeeld tegelijk live-tv en een app kunt bekijken. De QN95A maakt gebruik van Samsungs eigen besturingssysteem Tizen. Je krijgt er een compacte afstandsbediening bij, met een beperkt aantal knoppen, die nu voorzien is van een oplaadbare accu. De remote kan zichzelf opladen door middel van zonnecellen aan de achterkant. De QN95A is verkrijgbaar in vier beeldmaten van 55 tot 85 inch. De door ons geteste 65"-variant was op het moment van schrijven voor zo'n 2800 euro te vinden in onze Pricewatch.