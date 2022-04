Samsung en TCL kondigen miniledbacklight-tv's aan met refreshrate van 144Hz

Zowel Samsung als TCL brengen dit jaar miniledbacklight-tv's uit met een refreshrate van 144Hz. De modellen van vorig jaar gingen tot 120Hz. De hogere refreshrate heeft voordelen bij gebruik in combinatie met pc's. Consoles ondersteunen maximaal 120Hz.

Samsung gebruikt de 144Hz-panelen in een aantal van zijn Neo QLED-tv's van 2022. Dat gaat om alle 4k-modellen in de QN95B-serie en om de 43"- en 50"-uitvoeringen in de QN9XB-serie. Andere uitvoeringen krijgen net als vorig jaar een 120Hz-paneel. De modelnummers van 2022 krijgen een B in de naam, vorig jaar was dat een A. Verder zijn de serienummers gelijk.

De 2022-modellen krijgen vier HDMI 2.1-poorten en ondersteunen 14bits hdr-mapping. Bij de 2021-uitvoeringen gaat dat met 12bits precisie. De nieuwe modellen kunnen het lichtniveau van de leds op 16.384 niveaus afstellen, bij de voorgangers is dat 4096 niveaus.

Wanneer Samsung zijn nieuwe Neo QLED-tv's op de markt brengt en wat ze gaan kosten, is nog niet bekendgemaakt. Het goedkoopste model van vorig jaar, een 55"-uitvoering, kost op het moment van schrijven 999 euro. De 8k-uitvoeringen zijn het duurst; de QN900A in 85"-uitvoering kost 9.999 euro.

Update, woensdag: niet alle 2022-modellen krijgen een 144Hz-paneel. Het artikel is daarop aangepast.

Serie 2022-modellen 2021-modellen Formaten Neo QLED 8K QN900B

QN800B QN900A

QN800A 65", 75", 85"

65", 75", 85" Neo QLED 4K QN95B (144Hz)

QN9XB (144Hz bij 43" en 50")

QN85B QN95A

QN9XA

QN85A 43", 50", 55", 65", 75", 85"

43", 50", 55", 65", 75", 85", 98"

55", 65", 75", 85"

TCL komt ook met 144Hz-tv's

In een aankondiging schijft TCL dit jaar ook 144Hz-tv's uit te gaan brengen. Details daarover zijn echter nog niet bekendgemaakt. Net als de modellen van Samsung gaat het om lcd-tv's met een miniledbacklight. TCL spreekt over 'meer dan duizend' dimbare zones. Later in het eerste kwartaal gaat TCL meer bekendmaken over zijn 144Hz-tv's.

Miniled versus microled versus oled

Miniled-tv's, zoals fabrikanten ze vaak noemen, zijn lcd-tv's met een backlight met duizenden kleine ledjes. Dergelijke tv's hebben duizenden dimbare zones en dat maakt een hoog contrast mogelijk. Het contrast is niet zo hoog als bij oled, QD-oled en microled. Bij die technieken wordt voor iedere pixel een individuele lichtbron gebruikt. Tv's met een miniledbacklight halen echter een veel hogere helderheid dan oled-varianten. Microled-tv's halen zowel een hoge helderheid als een oneindig contrast, maar zijn vooralsnog niet op consumenten gericht vanwege de enorm hoge prijzen.