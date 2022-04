CES-website noemt Samsung QD-oledtelevisie met 144Hz-refreshrate en HDMI 2.1

De CES-website heeft een innovatieprijs uitgedeeld aan een QD-oledtelevisie met 65"-diagonaal van Samsung. Samsung heeft die tv zelf nog niet officieel aangekondigd en gaat dat ook niet doen tijdens de CES. Samsung heeft dat bevestigd tegenover Tweakers.

De organisatie van de CES reikt een innovatieprijs uit aan een Samsung 65" QD-Display TV. Uit de begeleidende tekst blijkt dat de televisie vier HDMI 2.1-inputs en een verversingssnelheid van 144Hz krijgt. De CES-website noemt ook de 'Object Tracking Sound'-techniek van Samsung en een '2022 Neo Quantum'-processor.

Verdere details over de televisie zijn nog niet bekend en er zijn nog geen afbeeldingen beschikbaar. Het is onduidelijk wat de televisie gaat kosten of wanneer deze beschikbaar komt. Samsung heeft eerder deze week al nieuwe televisies aangekondigd tijdens de CES, maar daarbij noemde de fabrikant geen QD-oledmodellen.

Samsung zou zijn aankondigingsplannen volgens berichten uit Zuid-Korea op het laatste moment gewijzigd hebben, schrijft ook FlatpanelsHD. Tegenover Tweakers heeft Samsung bevestigd dat het bedrijf tijdens de CES geen QD-oled-tv's aankondigt. Het bedrijf laat wel doorschemeren later met nieuws over dergelijke tv's te komen, maar wanneer is nog niet bekend. Een woordvoerder van Samsung meldt tegenover CNET dat het bedrijf 'in de komende weken' meer details zal delen over zijn line-up met nieuwe televisies voor 2022.

Schermfabrikant Samsung Display werkt al langer aan QD-oled-panelen. Dergelijke schermen combineren blauwe oledpixels met quantumdots. Daarbij worden rode en groene kleurenfilters gebruikt om subpixels met die kleuren te creëren. Dat zou een hogere helderheid en groter kleurbereik opleveren dan de oledschermen van LG. Volgens eerdere geruchten brengt Samsung dit jaar QD-oledtelevisies uit met 55"- en 65"-panelen, terwijl een groter 70"-model later zou volgen.