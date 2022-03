HDMI-licentieorgaan: HDMI 2.0 bestaat niet meer en is onderdeel van HDMI 2.1

HDMI Licensing Administrator, het door HDMI Forum aangewezen onderdeel dat licenties voor onder meer de HDMI 2.1-standaard verstrekt, stelt dat er niet meer naar HDMI 2.0 verwezen wordt en dat het nu een subonderdeel is van HDMI 2.1.

HDMI Licensing Administrator komt met deze toelichting op basis van vragen die TFT Central stelde. Dat deed de monitorwebsite mede naar aanleiding van verwarring over de specificaties van een Xiaomi-monitor. Dit is een 24,5"-scherm met 1080p-resolutie en een 240Hz-verversingssnelheid dat conform de opgegeven specificaties twee HDMI 2.1-aansluitingen heeft. De twee aansluitingen hebben echter geen capaciteiten die verdergaan dan wat de HDMI 2.0-standaard behelst, maar toch worden ze met HDMI 2.1 aangeduid. Dat deze monitor in feite een HDMI 2.0-monitor is, blijkt ook uit een nadere specificering van Xiaomi, waarin wordt gewezen op het transition minimised differential signaling-protocol. Dat is het protocol van HDMI 2.0, terwijl HDMI 2.1 een afwijkend protocol hanteert, namelijk fixed rate link.

HDMI Licensing Administrator komt richting TFT Central met een verklaring. Allereerst stelt het orgaan dat HDMI 2.0 niet meer bestaat en dat apparaten niet langer moeten beweren dat ze HDMI 2.0 bevatten, omdat er niet meer naar die versie wordt verwezen. Volgens het licentieorgaan zijn de functies van HDMI 2.0 nu een subonderdeel van HDMI 2.1. Daarnaast wordt onderstreept dat alle nieuwe capaciteiten en features die met HDMI 2.1 worden geassocieerd, optioneel zijn. Tot slot stelt HDMI Licensing Administrator dat als een fabrikant beweert dat een apparaat HDMI 2.1 ondersteunt, dat daar 'om verwarring te voorkomen' dan ook bij gezegd moet worden welke specifieke functies worden ondersteund.

Omdat de HDMI 2.0-certificering tot een einde is gekomen, zou deze toelichting van HDMI Licensing Administrator kunnen betekenen dat alle apparaten met HDMI 2.x-aansluitingen voorzien dienen te worden van het HDMI 2.1-label, ook al kan er dan sprake zijn van een bandbreedte en functies die in feite een HDMI 2.0-ondersteuning betekenen. De conclusie dat de aanduiding HDMI 2.1 dan vrij betekenisloos wordt, is een stellingname waar HDMI Forum het volgens TFT Forum echter niet mee eens is.

Het is al langer bekend dat HDMI 2.1 min of meer beschouwd moet worden als een keuzemenu voor fabrikanten en niet als een vastomlijnde set standaardeisen die altijd stuk voor stuk aanwezig moeten zijn. Dat maakt dat functies als variable refresh rate, auto low latency mode, 4k120, enhanced audio return channel en quick media switching niet automatisch allemaal aanwezig zijn bij een HDMI 2.1-aanduiding.