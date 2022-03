'Omzet in halfgeleidermarkt kwam in derde kwartaal boven 150 miljard dollar uit'

De halfgeleideromzet steeg in het derde kwartaal van dit jaar met 7,6 procent. Daarmee kwam de totale omzet boven de 150 miljard dollar uit. Dat laatste is voor het eerst sinds 2002, stelt onderzoeksbureau Omdia.

Op basis van de gegevens van Omdia schrijft onder meer Business Korea dat Samsung Electronics nu bovenaan de lijst met omzetcijfers staat. Het bedrijf behaalde een omzet van 20,96 miljard dollar in het derde kwartaal; een groei van 13 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. Daarmee is Intel van de troon gestoten; dit bedrijf behaalde een omzet van 18,79 miljard dollar, terwijl dat een kwartaal eerder nog 19,13 miljard dollar was.

Het zou de eerste keer in elf kwartalen zijn dat Intel volgens de gegevens van Omdia niet meer op de eerste plaats staat. Samsung Electronics wist Intel in te halen in het tweede kwartaal van 2017, maar de Amerikaanse chipmaker nam in het vierde kwartaal van 2018 de eerste plaats weer over. Sindsdien bleef Intel bovenaan staan, tot dus het derde kwartaal van dit jaar.

SK Hynix staat op de derde plaats met 9,98 miljard dollar, een stijging van 10,8 procent ten opzichte van het eerdere kwartaal. Daarna komt Micron, goed voor een omzet van 7,84 miljard dollar, terwijl dat een kwartaal eerder nog 7,14 miljard dollar was. Volgens Omdia is Qualcomm de grootste stijger. Dit bedrijf kwam uit op een omzet van 7,73 miljard dollar, een stijging van 19,5 procent ten opzichte van de behaalde omzet in het tweede kwartaal van dit jaar.

Onderzoekers van Omdia geven aan dat de chiptekorten, seizoensinvloeden en de sterke omzet in de geheugensector belangrijke factoren zijn geweest. Volgens het onderzoeksbureau heeft de geheugensector het sterkst bijgedragen aan de algehele omzetstijging en droeg dat ook flink bij aan de eerste plaats van Samsung Electronics.

Geheugen was goed voor 29 procent van de gehele halfgeleideromzet en dit segment steeg met twaalf procent ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Displaydrivers en beeldsensoren hadden met respectievelijk 13 en 17 procent een nog hogere groei, maar de geheugenmarkt is vijf keer groter dan deze twee sectoren bij elkaar. Binnen de geheugenmarkt steeg nand naar de hoogste kwartaalomzet ooit; van 16,4 naar 18,7 miljard dollar.