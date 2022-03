SK hynix overweegt om samen met 'partnerbedrijven' Arm over te nemen

SK hynix overweegt om samen met andere bedrijven een consortium te vormen waarmee het Arm kan overnemen. De ceo van de geheugenchipfabrikant denkt dat Arm niet door één bedrijf kan worden overgenomen. Nvidia staakte eerder zijn overnamepoging.

Met welke andere bedrijven SK hynix in zee wil gaan, is niet duidelijk. Ceo Park Jung-ho zegt volgens het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap het vormen van zo'n consortium te overwegen, waarbij de bedrijven samen Arm zouden overnemen. Dit idee zou nog in de beginfase zijn.

Park is naast ceo van SK hynix ook ceo van het Zuid-Koreaanse investeringsbedrijf SK Square. Ook dit bedrijf kan een rol spelen bij de overname van Arm, zei Park toen. "Ik wil Arm kopen, al dan niet helemaal. We hoeven niet de meerderheid van de aandelen over te nemen om de controle te krijgen over het bedrijf", zei Park eerder deze week in de aandeelhoudersvergadering van SK Square.

Hoewel SK hynix voornamelijk bekend is van geheugenchips, maakt het bedrijf ook andere chips. Deze week kreeg het goedkeuring van de Zuid-Koreaanse autoriteiten om Key Foundry over te nemen, een chipfabrikant in dat land. SK hynix wil daarnaast een onderzoeks- en ontwikkelingscentrum openen in Silicon Valley om de banden met techbedrijven daar aan te halen en zo meer chips in opdracht van bedrijven te kunnen maken.

SoftBank, de huidige eigenaar van Arm, wil de chipontwerper al jaren verkopen. In 2020 kondigde Nvidia aan het bedrijf voor 40 miljard dollar te willen kopen, maar in februari maakte het bekend zijn poging te staken. Regulerende instanties in verschillende landen waren kritisch op de overnameplannen. SoftBank is nu van plan om Arm naar de beurs te brengen. Dit zou binnen een kalenderjaar moeten gebeuren.