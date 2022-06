'Arm ontslaat 15 procent personeel na mislukte overname door Nvidia'

De Britse chipontwerper Arm ontslaat 12 tot 15 procent van het personeel na de mislukte overname door Nvidia, zo meldt Bloomberg. Het bedrijf, eigendom van het Japanse SoftBank, zou de ontslagen in een interne memo bekend hebben gemaakt.

Het gaat in totaal om tot 1000 ontslagen, zo claimt financieel persbureau Bloomberg. Op welke afdelingen de ontslagen precies zullen plaatsvinden, is niet bekend. Het gaat om personeel in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Veel van de ontslagen zouden geen engineers zijn, aldus het financiële persbureau.

De bedoeling is om geld te besparen en het bedrijf te focussen op minder verschillende projecten. Arm's eigenaar SoftBank bereidt een beursgang voor. Daardoor zou het bedrijf geld verdienen aan Arm, iets dat SoftBank had willen doen met een verkoop aan Nvidia. Die gaat niet door, zo bleek vorige maand.

SoftBank en Nvidia hebben besloten van de overname af te zien vanwege 'significante regulatoire uitdagingen' die de verkoop in de weg staan. Veel marktautoriteiten hadden bezwaren tegen de geplande overname. SoftBank houdt een borgsom over van 937 miljoen dollar. Met de koop was zo'n 40 miljard dollar gemoeid. Tweakers publiceerde vorige maand een achtergrondverhaal over de verkoop van Arm aan Nvidia.