Nvidia wil zijn technologieën alsnog toevoegen aan licentieportfolio Arm

Nvidia wil zijn technologieën nog steeds toevoegen aan het licentieportfolio van Arm, hoewel de overname van Arm niet doorgaat. Dat bevestigt Nvidia desgevraagd aan Tweakers. Het bedrijf wilde verder geen details geven.

Nvidia meldt in een statement dat het bedrijf nauw blijft samenwerken met Arm, ook nu de overname van de baan is. Een woordvoerder van Nvidia bevestigt tegenover Tweakers dat het blijft samenwerken met Arm om zijn technologieën toe te voegen aan Arms IP-portfolio. De gpu-maker treedt daarbij verder niet in detail en was niet bereid om aanvullende vragen van Tweakers te beantwoorden.

In 2020 maakte Nvidia bekend Arm te willen overnemen. Daarbij gaf Nvidia aan dat het zijn 'AI- en gpu-technologieën' zou toevoegen aan het portfolio van Arm, zodat klanten van Arm die in hun chips kunnen verwerken. Mogelijk gaat dat dus nog steeds gebeuren. Het is niet bekend om welke technologieën het concreet gaat en vanaf wanneer deze beschikbaar komen. Nvidia zet ook zijn andere Arm-plannen gewoon door. Zo staat de Nvidia Grace-datacenter-cpu met Arm-cores nog steeds op de planning, meldt het bedrijf aan Tweakers

Nvidia kondigde in september 2020 aan dat het Arm wilde overnemen, maar die stap werd al snel ontvangen met kritiek. Op dinsdag kondigde Nvidia aan dat het de overname stopzet. Het bedrijf schreef die stap toe aan 'ongekende reglementaire uitdagingen'. Hiermee doelt het op de vele onderzoeken die markttoezichthouders deden naar de deal. Tweakers publiceerde woensdag een achtergrondartikel, waarin wordt ingegaan op de stukgelopen overname.