Man die pump and dumps en neppe cryptomarkten opzette krijgt 4 jaar cel

Een man van 40 uit Veenhuizen is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf omdat hij mensen heeft opgelicht door een valse cryptovalutamarktplaats op te zetten. Hij promootte daarop munten en deed het lijken alsof die veel meer waard waren dan ze waren, om ze daarna te dumpen.

De man zette een eigen cryptomarkt op waarop klanten cryptovaluta konden stallen en verhandelen. Daarop werd vervolgens geen handel gedreven, maar de dader liet het wel lijken alsof dat het geval was. Hij gebruikte bots om zelf geautomatiseerd cryptovaluta in te kopen waardoor het leek alsof zijn nagemaakte site populairder was dan die daadwerkelijk was. Vervolgens smeedde de veroordeelde man samen met een partner het plan om de site na een tijd plat te gooien en zo de bitcoins en andere munten van klanten voor zichzelf te houden. "De stortfunctie van de wallets werd bewust opengehouden om zoveel mogelijk coins in de door verdachte beheerde wallets te krijgen vóórdat zij definitief de stekker uit de website zouden trekken", schrijft de rechter.

De veroordeelde man deed daarnaast samen met de partner ook aan een zogeheten pump and dump met munten die hij zelf maakte. Daarvan pompte hij de waarde eerst kunstmatig omhoog door de munt te promoten op Twitter en cryptovalutafora. Daarna verkocht hij de munten in grote hoeveelheden waardoor de munten in waarde verloren. De rechter zegt dat de dader 'de cryptomarkt op grove wijze heeft ondermijnd'. "Hoewel van een investeerder in cryptovaluta de hoogst mogelijke voorzichtigheid mag worden verlangd en mag worden verwacht dat deze weet dat het investeren in cryptovaluta risico’s met zich meebrengt, hebben verdachte en zijn mededader(s) met hun kennis en ervaring van de cryptowereld op een gewiekste en bedrieglijke handelwijze grof misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het publiek heeft in het maatschappelijk en economisch verkeer."

De man wordt ook nog veroordeeld voor het plegen van fraude. Hij deed zich voor als medewerker van Triodos en haalde slachtoffers over een QR-code te scannen. Daardoor werd geld van de slachtoffers afgeschreven van hun rekening. "Met dit handelen hebben zij het vertrouwen in de integriteit van het digitale betalingsverkeer geschaad", zegt de rechtbank. De man wordt daarnaast veroordeeld voor witwassen en het aftappen van elektriciteit.