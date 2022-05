Haven van Antwerpen zet drone in om drijvend vuilnis op te sporen

De haven van Antwerpen gaat met een drone naar drijvend vuilnis zoeken. Op die manier wil de haven het afval in het water zo snel mogelijk opsporen en opruimen. De drone wordt ook ingezet voor inspectie en beveiliging. De Antwerpse haven is de eerste haven in Europa die op deze manier een drone inzet.

Uit de dokken in de haven wordt jaarlijks zo‘n vijftig ton drijfvuil gehaald, zegt Piet Opstaele, innovatiemanager bij de haven van Antwerpen tegen de Gazet van Antwerpen. Dat afval bestaat onder andere uit plastic, hout en karton. "Los van de belasting op het milieu berokkent dit ons ook economische schade. Schroeven van schepen kunnen verstrikt raken in de touwen, wat jaarlijks goed is voor een paar 100.000 euro aan schadeclaims.”, zegt Opstaele.

Het is de bedoeling dat de drone tien tot twaalf vluchten per dag gaat doen over het havengebied, dat 120 vierkante kilometer beslaat. Het apparaat vliegt zelfstandig, al kan het ook bediend worden vanuit een controlekamer in de haven. De drone maakt beelden en van die beelden wordt automatisch een kaart gemaakt. Het opsporen van het vuilnis gebeurt op die manier veel systematischer en sneller, zegt Opstaele. "Zo krijg je minder bezinking van afval, met een reductie van de milieu-impact tot gevolg. Het is ook goedkoper, omdat we gerichter het vuil kunnen ruimen op bepaalde hotspots.”

Ook wordt de drone ingezet voor inspectie en beveiliging. Zo is de drone al gebruikt om de brandweer te ondersteunen tijdens een branduitbraak in de haven, die de beelden van de brand livestreamde. Het kan infraroodbeelden maken, die nuttig zijn bij slechte weersomstandigheden en rookvorming. De infraroodbeelden kunnen bijvoorbeeld door de brandweer gebruikt worden om te kijken of er mensen in een brandend gebouw zijn.

Verder is de drone voorzien van een processor met kunstmatige intelligentie, die het tijdens de vlucht kan gebruiken om bijvoorbeeld indringers of voertuigen te achtervolgen tijdens een politiepatrouille. De drone kan tevens gebruikt worden om de windmolens in de haven te inspecteren.