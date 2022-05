GT Sophy-AI kan e-sportcoureurs verslaan en komt naar Gran Turismo 7

Sony AI, Polyphony Digital en Sony Interactive Entertainment hebben een kunstmatige intelligentie ontwikkeld die professionele e-sportcoureurs in GT Sport kan verslaan. Middels een update zal de AI in de toekomst aan Gran Turismo 7 worden toegevoegd.

GT Sophy op de cover van Nature

In tegenstelling tot computergestuurde coureurs in racegames die gebonden zijn aan regels, heeft de GT Sophy-AI zelf leren rijden en kan die eigen beslissingen maken en zich aanpassen aan tegenstanders. De AI presteert daarbij volgens de makers op wereldniveau en houdt zich aan ethiek en regels zoals die gelden bij racen op professioneel niveau.

GT Sophy is de afgelopen twee jaar ontwikkeld door Sony AI, een onderzoeksafdeling die is opgericht in 2020. De afdeling heeft samengewerkt met Gran Turismo-ontwikkelaar Polyphony Digital en de AI getest in GT Sport. De cloudservers van Sony Interactive Entertainment werden gebruikt om de kunstmatige intelligentie te trainen. Sony AI-onderzoekers hebben een paper geschreven over GT Sophy, getiteld Outracing champion Gran Turismo drivers with deep reinforcement learning. De paper is woensdag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Gran Turismo 7 verschijnt op 4 maart voor de PlayStation 4 en 5, maar GT Sophy zal daarin nog niet beschikbaar zijn. Het plan is dat de AI later via een update wordt toegevoegd, maar wanneer precies en hoe die inzetbaar zal zijn, is nog niet bekend. Bij de presentatie van GT Sophy zeggen de makers dat ze denken dat de AI bijvoorbeeld geschikt is om spelers te leren racen.

Tests met GT Sophy in GT Sports

Vorig jaar heeft Sony de eerste tests uitgevoerd met GT Sophy, in racegame GT Sports. De AI wist al snel time trials te winnen, maar had aanvankelijk moeite met andere coureurs op de baan. Volgens projectleider en Sony AI-directuer Peter Wurman had het team onderschat hoe moeilijk het was om de AI sportief te laten racen, zonder te agressief of juist te voorzichtig te zijn in het bijzijn van andere coureurs.

In juli 2021 nam GT Sophy het voor het eerst op tegen een team van de beste e-sporters in GT Sport. De menselijke tegenstanders wisten het AI-team over drie races toen nog nipt te verslaan met 86 tegen 70 punten. Bij een tweede race in oktober, met een verbeterde versie van de AI, hadden de e-sporters geen kans en won GT Sophy alle races. De score over drie races kwam toen uit op 104 punten voor de AI, tegenover 52 punten voor de coureurs.

Kazunori Yamauchi, de producent van Gran Turismo, die zelf ook racecoureur is, roemt de manier waarop GT Sophy kan rijden zonder overtredingen te begaan. Hij stelt dat menselijke coureurs daar van kunnen leren, omdat de AI soms racelijnen kiest waar menselijke coureurs niet aan zouden denken.