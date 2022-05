Stichting wil duidelijkheid over schadevergoeding voor GGD-datalek

Stichting ICAM wil dat het ministerie van Volksgezondheid binnen twee weken laat weten of gedupeerden van het datalek bij de GGD een schadevergoeding krijgen. Als dit niet het geval is, dan stapt de stichting naar de rechter.

De stichting is in december vorig jaar begonnen met een 'collectieve actie', waarbij ruim 80.000 mensen zich hebben aangesloten. Die actie draait om twee IT-systemen van de GGD, waarmee onder meer bron- en contactonderzoekers de medische gegevens van Nederlanders konden bijhouden. Medewerkers konden deze systemen echter ook gebruiken om de gegevens van Nederlanders eenvoudig te verzamelen en te downloaden. Het gaat om de systemen CoronIT en HPzone Light, gegevens uit deze systemen werden daadwerkelijk illegaal verhandeld, bleek in januari 2021. Sindsdien heeft de GGD stappen ondernomen om dit verzamelen en verhandelen tegen te gaan, zoals het uitschakelen van printfuncties.

Volgens ICAM zijn er meer dan 6,5 miljoen gedupeerden in de zaak. Bij sommigen zijn privégegevens gestolen en bij anderen 'had dit kunnen gebeuren', schrijft onder meer De Limburger. De GGD-koepelorganisatie GGD-GHOR zegt dat er ongeveer 1.250 gedupeerden zijn.

De stichting eist een schadevergoeding van drie miljard euro. De deelnemers aan de actie kunnen in aanmerking komen voor minimaal 500 per persoon. Als de gedupeerde bewijs heeft dat zijn gegevens zijn gestolen, dan vordert de stichting 1.500 euro. De schadeclaim is gericht tegen het ministerie van Volksgezondheid, omdat die volgens de initiatiefnemers 'verantwoordelijk is voor het ontwerp van de IT-systemen die de GGD’en gebruiken'.

Daarnaast is het gat in de systemen volgens ICAM nog altijd niet helemaal verholpen. Binnen acht weken wil de stichting uitleg van het ministerie over de aanpak daarvan.