GGD's bieden 1250 slachtoffers van datalek schadevergoeding van 500 euro aan

GGD GHOR Nederland heeft via een brief 1250 mensen een schadevergoeding van 500 euro aangeboden. Het gaat om slachtoffers van het datalek bij de GGD van afgelopen zomer, waarbij persoonsgegevens door toenmalige GGD-medewerkers gestolen bleken te zijn.

Volgens de overkoepelende organisatie van Nederlandse GGD'en heeft vooralsnog de helft van de benaderde slachtoffers die de brief al ontvangen heeft ook daadwerkelijk het aanbod geaccepteerd. Ruim 500 brieven zijn al verzonden maar moeten nog afgeleverd worden. Grofweg tien betrokkenen zeggen geen gebruik te willen maken van de compensatie. Het overige deel van de benaderde slachtoffers heeft nog niet gereageerd.

GGD GHOR Nederland zegt tegenover Tweakers dat het schadebedrag van 500 euro is gebaseerd op uitspraken uit eerdere rechtszaken omtrent vergelijkbare kwesties; het zou een 'gepast bedrag' voor de betreffende situatie zijn. Het bedrag dient als 'financieel gebaar' en het is volgens de overkoepelende organisatie aan de betrokkenen zelf of hier gebruik van wordt gemaakt. Het is niet duidelijk waarom de slachtoffers die niet akkoord gaan met het aanbod hiervoor kiezen.

De verzamelorganisatie van Nederlandse GGD'en benadrukt dat het om 1250 zorgvuldig geselecteerde personen gaat. Er zou op basis van het politieonderzoek naar de verdachten verantwoordelijk voor het datalek gekeken zijn wie er daadwerkelijk slachtoffer van de inbraken is. Dit werd op basis van screenshots gemaakt door de daders gedaan.

Volgens Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade is het gebaar van de GGD GHOR Nederland naar de 1250 slachtoffers niet voldoende. Stichting ICAM beweert dat het om maar liefst 6,5 miljoen slachtoffers gaat. De organisatie diende daarom eind vorig jaar een massaclaim in waarbij tenminste 500 euro geëist wordt voor alle mensen die in het betreffende CoronIT-systeem stonden en dus slachtoffer hadden kunnen worden van het doorverkopen van persoonsgegevens. Er zou 1500 euro geëist worden voor slachtoffers waarvan daadwerkelijk bewezen kon worden dat er privégegevens gestolen zijn.