NOS: coronatest.nl is niet goed genoeg beveiligd en voldoet niet aan DigiD-norm

De overheidswebsite waarmee Nederlanders afspraken voor coronatests kunnen maken en uitslagen kunnen inzien, is niet genoeg beveiligd, zou blijken uit vertrouwelijke stukken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken dreigt daarom de site af te sluiten van DigiD.

Welke beveiligingsproblemen de site coronatest.nl heeft, is volgens de NOS nu niet duidelijk. De omroep schrijft dat de GGD nu niet voldoet aan zes door de Rijksoverheid gestelde eisen om DigiD te kunnen gebruiken. Logius, beheerder van DigiD, heeft een lijst met twintig normen waaraan websites die DigiD willen gebruiken moeten voldoen. Vermoedelijk voldoen de website en de GGD momenteel niet aan zes van deze normen. Voorbeelden van door de overheid gestelde eisen zijn dat regelmatig pentests worden uitgevoerd en dat registraties en loggingsinformatie worden gemonitord.

Coronatest.nl ging in augustus online, sindsdien zou de site niet aan acht DigiD-eisen voldoen. Bij drie eisen zou het om 'hoge risico'-eisen gaan. De GGD zou meermaals zijn gewezen op de beveiligingsproblemen en drie deadlines hebben gemist, maar zou tot nu toe maar twee problemen hebben kunnen oplossen. Logius zegt dat er door de beveiligingsproblemen nog geen onveilige situaties zijn ontstaan, al zou uit de stukken blijken dat het ministerie van Binnenlandse Zaken zich daar wel zorgen om zou maken.

GGD GHOR, koepelorganisatie van de GGD, bevestigt dat de website nog niet aan de DigiD-eisen voldoet. De dienst zou er wel aan werken om deze achterstand in te halen. Voor het voldoen aan twee normen zou zo'n drie weken vertraging zijn opgelopen. Voor de overige vier normen loopt de GGD naar eigen zeggen op schema. De GGD verwacht voor deze normen een 'tijdige oplevering'. Wanneer de GGD denkt aan de DigiD-normen te kunnen voldoen, is niet duidelijk.

Met coronatest.nl kunnen Nederlanders een afspraak inplannen voor een coronatest in de buurt. Later kunnen inwoners via de site zien of ze wel of niet positief zijn getest. Voor beide handelingen van de site is een inlog met DigiD nodig. Mocht het ministerie inderdaad besluiten de site af te sluiten van DigiD, dan zou de site de facto onbruikbaar worden. Het zou volgens de NOS voor het eerst zijn dat het ministerie besluit een landelijke site van DigiD af te sluiten. Coronatest.nl verwerkt onder meer postcodes, telefoonnummers, e-mailadressen, testuitslagen en bsn's.

In januari bleek dat privégegevens van Nederlanders uit twee GGD-coronasystemen illegaal worden verhandeld via online chatdiensten. Medewerkers waarschuwden sinds de zomer over deze problemen, maar werden schijnbaar genegeerd. De problemen met coronatest.nl staan hier los van. Het is niet bekend of er daadwerkelijk data is gestolen via coronatest.nl.