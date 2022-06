Minister: toegang tot en zoekopties in GGD-systemen worden deze week beperkt

De Nederlandse GGD gaat nog deze week de toegang beperken tot het controversiële programma HPZone. Ook de zoekmogelijkheden in de software voor bron- en contactonderzoek worden beperkt, nadat vorige week bleek dat data uit de systemen grootschalig verhandeld werd.

Een exacte datum geeft minister Hugo de Jonge niet, maar hij heeft het in een Kamerbrief over 'deze week'. De minister van Volksgezondheid geeft in die brief een update over de zorgen rondom de ict-systemen van de GGD. Daarin schrijft hij ook dat er sinds 24 januari 'gespecialiseerde interne en externe teams dagelijks bezig zijn met het herkennen van verdachte patronen en het opvolgen van verdacht gedrag'. Dat gebeurt in ieder geval totdat het loggen geautomatiseerd gebeurt. Dat is naar verwachting eind maart pas het geval.

De minister erkent ook dat de administratie rondom de Verklaringen omtrent gedrag niet op orde was. Zowel de minister als de GGD zeiden na het datalek dat het hebben van een VOG een van de manieren was om het lekken van data te voorkomen, maar RTL Nieuws onthulde later dat tientallen medewerkers nooit een VOG hadden overlegd. De Jonge zegt nu dat na inventarisatie blijkt dat van 150 medewerkers geen VOG in de systemen staat. "De volledige administratie is zo snel als mogelijk op orde", schrijft hij. Dat is rond medio maart, zegt de minister, waarbij rekening moet worden gehouden met de doorlooptijd van een VOG-aanvraag.

Over zes weken wordt er door de minister een externe audit uitgevoerd. Die kijkt of de adviezen van de minister ook daadwerkelijk zijn opgevolgd en hoeveel risico's er nog in de systemen van de GGD's zitten. De minister reageert met zijn brief op het nieuws van eind januari, toen RTL Nieuws ontdekte dat privégegevens uit de coronasystemen van de GGD's op grote schaal verhandeld werden.