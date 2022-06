Allekabels waarschuwt 5000 klanten voor datalek van onbekende gegevens

Webshop Allekabels waarschuwt klanten voor een datalek. De gegevens van zo'n vijfduizend klanten zouden zijn gestolen, blijkt uit een mail die veel klanten hebben gekregen. De data is waarschijnlijk gestolen door een thuiswerkende werknemer.

Allekabels heeft alle getroffen klanten op de hoogte gebracht, blijkt uit een e-mail die inmiddels verschillende tweakers ook hebben ontvangen. Het gaat volgens het bedrijf om gegevens van circa vijfduizend klanten, maar wat er precies is gestolen is niet bekend.

Of er ook wachtwoorden bij het lek zaten is niet duidelijk. Een week geleden gingen al wel geruchten rond over een dataset die afkomstig zou zijn van de kabelwebshop, waarin ook adressen en bestelgeschiedenissen voorkwamen. Het is niet bekend of dat een legitiem lek was en of dat verband houdt met het huidige lek.

Het bedrijf zegt dat het heeft ontdekt dat er 'excessief klantdata is opgehaald door een medewerker', die 'vermoedelijk vanuit een thuiswerksituatie' werkte, maar details daarover ontbreken. De webshop zegt dat het melding heeft gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij een datalek. "We hebben tevens een project gedefinieerd waardoor we vanaf maart 2021 de e-mailadressen van onze klanten niet meer zonder encryptie zullen delen met onze partners", schrijft het bedrijf.

Ook zegt het bedrijf nu al maatregelen te hebben genomen, maar het is niet bekend welke dat zijn. "Op basis van deze vervelende constatering hebben wij onze interne systemen strenger beveiligd waardoor dergelijke praktijken niet meer door onze medewerkers uitgevoerd kunnen worden in de toekomst", is het enige dat het bedrijf schrijft.