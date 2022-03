Datalek ticketverkoper dierentuinen en pretparken treft tot 1,8 miljoen klanten

Ticketcounter, een dienst die de verkoop van tickets voor dierentuinen en pretparken afhandelt, heeft te maken met een datalek. Een database met klantgegevens van 1,5 tot 1,8 miljoen klanten stond door een fout openbaar en is buitgemaakt.

De database met klantgegevens is in augustus vorig jaar ten behoeve van de ontwikkeling van een systeem om gegevens te anonimiseren in een cloudomgeving gezet. Door een menselijke fout kwam de database terecht in een Azure Storage-container die niet was beveiligd, zegt Ticketcounter-directeur Sjoerd Bakker tegen Tweakers.

Vorige week maandag werd Ticketcounter getipt dat de gegevens werden aangeboden op het darkweb. Na de ontdekking daarvan heeft de dienst het probleem opgespoord en de database verwijderd. Volgens Bakker hebben ethische hackers het bestand ook in handen en heeft Ticketcounter zo kunnen verifiëren dat het om een grote dataset gaat.

Hoeveel klanten er precies zijn getroffen is volgens Bakker niet duidelijk, omdat er dubbelingen in de database zitten, van mensen die bijvoorbeeld bij verschillende bedrijven iets hebben besteld via het systeem van Ticketcounter. Hij stelt dat het om 1,5 tot 1,8 miljoen klanten gaat.

Ticketcounter meldt dat het gaat om gegevens van klanten die voor 4 augustus 2020 een bestelling hebben gedaan bij partijen die gebruikmaken van Ticketcounter. Het gaat onder andere om Diergaarde Blijdorp, Dierenpark Amersfoort, Burgers Zoo en de Apenheul. Deze dierentuinen hebben hun klanten via e-mail ingelicht over het datalek.

Het Nederlandse Ticketcounter verzorgt de ticketverkoop voor meer pretparken en bedrijven. Op de site staat bijvoorbeeld ook Duinrell als partner vermeld. De buitgemaakte dataset bevat gegevens van alle partnerpartijen van Ticketcounter. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en IBAN-nummers. Er zijn geen wachtwoorden of creditcardgegevens gelekt.

Bakker zegt ook afgeperst te worden door criminelen die de data in handen hebben. Via WhatsApp wordt hij benaderd en wordt een bedrag van 7 bitcoin aan 'losgeld' geëist. Als Bakker dat betaalt, claimen de criminelen de bestanden te verwijderen. Bakker zegt niet in te gaan op de eis en heeft aangifte gedaan. Ticketcounter heeft alle bedrijven die gebruikmaken van het reserveringssysteem ingelicht en een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.