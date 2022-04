Ticketverkoper licht zelf klanten in over datalek na klacht van AP

Ticketcounter waarschuwt klanten per mail dat ze door het datalek van afgelopen februari zijn getroffen. Getroffen Kruidvat-klanten laten aan Tweakers weten dat ze een mail hebben ontvangen van Ticketcounter. Dat Ticketcounter en niet Kruidvat de mails stuurt, is opvallend.

Normaliter moet het bedrijf waarbij een klant iets koopt, in dit geval een kaartje, de klant inlichten als er via een datalek gegevens zijn gestolen. Dat geldt ook als dit datalek niet bij het bedrijf zelf is ontstaan, maar bij een dienst waarvan het bedrijf gebruikmaakte. Ticketcounter verzorgt de kaartverkoop voor diverse bedrijven, waaronder Diergaarde Blijdorp, Dierenpark Amersfoort en sommige DPG Media-titels.

Na het datalek van afgelopen februari hebben diverse van deze bedrijven dan ook de getroffen klanten ingelicht. Vorige maand bleek echter dat 46 bedrijven dit nog niet hadden gedaan. De Autoriteit Persoonsgegevens stuurde deze bedrijven een brief waarin ze werden aangespoord om het datalek alsnog te melden, zowel bij de AP als bij de klanten zelf.

Nu blijkt dat Ticketcounter klanten zelf inlicht over het datalek. Verschillende tweakers laten weten mails te hebben gekregen over het datalek. Het gaat om klanten die bij Kruidvat tickets hebben gekocht. "Tot op heden is er helaas nog onduidelijkheid over wie de klanten van Kruidvat moet informeren", schrijft Ticketcounter in de mail. "Om ervoor te zorgen dat u op de hoogte komt van dit datalek, hebben we in goed overleg met de Autoriteit Persoonsgegevens besloten om u vanuit Ticketcounter deze mail te sturen."

Volgens de mail zijn namen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten uitgelekt. Van klanten die met iDEAL betalingen hebben verricht, ligt ook het IBAN op straat. De data is uitgelekt doordat de gegevens via een menselijke fout in een Azure Storage-container terechtkwamen. Deze was niet beveiligd en is door criminelen gekopieerd. De criminelen boden de gegevens aan op het darkweb. 1,5 tot 1,8 miljoen klanten staan in de database, al kunnen hier volgens Ticketcounter ook dubbelingen tussen zitten.