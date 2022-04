Gepersonaliseerde kledingwebwinkel Spreadshirt waarschuwt voor datalek

Spreadshirt, een bedrijf dat gepersonaliseerde kleding verkoopt, waarschuwt voor een datalek. Adres-, bank- en PayPal-gegevens van particuliere en zakelijke klanten en partners zijn door criminelen gestolen. Ook wachtwoordhashes die voor 2014 zijn opgeslagen, zijn gekopieerd.

Spreadshirt stelt het doelwit te zijn geweest van een 'georganiseerde cyberaanval'. Criminelen kregen hierbij toegang tot interne gegevens. Het gaat om adres- en contractgegevens van klanten, partners, medewerkers en externe dienstverleners. Ook zijn de 'betalingsgegevens geschaad van een klein deel van de klanten die via een overschrijving bij Spreadshirt, Spreadshop of TeamShirts hebben betaald of een terugbetaling hebben ontvangen'. Van andere klanten zouden er geen rekeninggegevens zijn opgeslagen op de gehackte servers.

Het bedrijf laat verder via een mail aan klanten weten dat er gehashte wachtwoorden en bank- of PayPal-gegevens zijn gestolen. Tweakers heeft deze mail ingezien. Spreadshirt zegt niet hoe de wachtwoorden zijn gehasht, maar alleen dat wachtwoorden die voor 2014 zijn opgeslagen, gekopieerd zijn. In de mail wordt klanten aangeraden hun PayPal- en Spreadshirt-wachtwoorden te wijzigen.

Spreadshirt zegt samen te werken met cyberbeveiligingsexperts en 'opsporingsinstanties' te hebben ingelicht. Over een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens wordt niet gesproken.

Spreadshop en TeamShirts zijn onderdeel van hetzelfde bedrijf als Spreadshirt. De laatste twee bedrijven laten klanten eigen kleding personaliseren en laten ontwerpers kleding aanbieden voor verkoop. Kopen klanten kleren van een ontwerper, dan ontvangt de ontwerper commissie. Spreadshop laat mensen weer merchandise ontwikkelen en verkopen.

De websites zijn van oorsprong Duits en zijn behalve in België, Duitsland en Nederland ook in onder meer Italië en de Verenigde Staten actief. Ook deze klanten worden gewaarschuwd voor het datalek.