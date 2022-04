NCSC krijgt via api toegang tot Have I Been Pwned-data voor monitoring

Het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum gaat samenwerken met Have I Been Pwned en kan daardoor alle databases van de site scannen op de aanwezigheid van mailadressen van ambtenaren. Dat zegt de beheerder van de site.

Het Nederlandse NCSC is de 24e overheidsorganisatie die samenwerkt met Have I Been Pwned, zegt Troy Hunt. Het NCSC betaalt niet voor de toegang. Het gaat om volledige, gratis toegang op api-niveau tot de databases van de site, zegt Hunt.

Have I Been Pwned heeft al enige tijd een api om gegevens uit zijn databases te kunnen ophalen. De api is onder meer in gebruik voor het maken van apps voor mobiele platforms en het maken van bots voor bijvoorbeeld Discord die gebruikmaken van de gegevens van de site. Toegang tot de api is voor makers van bijvoorbeeld apps betaald.

Het NCSC kan met de toegang monitoren of mailadressen van ambtenaren en politici voorkomen in de databases en hen daarna snel waarschuwen. De site verzamelt gegevens uit datalekken en maakt ze doorzoekbaar, waardoor gebruikers kunnen nagaan in welke datalekken hun gegevens voorkwamen. Tweakers publiceerde enkele maanden geleden een interview met Troy Hunt over Have I Been Pwned.