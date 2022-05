Met een beetje pech ken je Troy Hunt vooral van zijn bekendste project, Have I Been Pwned. Die database omvat inmiddels meer dan tien miljard e-mailadressen die ooit zijn gestolen bij een datalek. Je kunt de dienst gebruiken om te zoeken of je adres ooit, eh… gepwned is bij een datalek. De Australische Troy Hunt verzamelt grote datalekken uit verschillende bronnen, verifieert de authenticiteit en laadt ze vervolgens in zijn zelfgebouwde tool, zodat gebruikers kunnen nagaan of hun inloggegevens kwetsbaar zijn.

Het project begon in 2013, in een tijd dat datalekken steeds vaker voorkwamen en steeds grotere datasets vaker online werden verhandeld. Er zijn inmiddels diverse soortgelijke diensten, waaronder het Nederlandse Scattered Secrets en de dienst van Auth0, maar Have I Been Pwned is de grootste en bekendste, en daarmee is Troy Hunt dat zelf ook. Hij bouwde en onderhoudt de database met de 10.587.144.426 accounts, verdeeld over 501 websites, helemaal zelf. Op goede dagen krijgt de site tienduizenden bezoekers per dag. Daarnaast staat Hunt bekend om zijn frequente en lange blogposts over hoe hij bepaalde problemen aanpakt of hobbyprojecten uitvoert. Have I Been Pwned klinkt als veel werk voor één persoon. Des te opvallender is dat 'HIBP' niet eens Hunts baan is; het is gewoon een hobbyproject. In werkelijkheid verdient Hunt het meeste geld met spreken in het openbaar, trainingen geven en zijn werk als Microsoft regional director and mvp . Tweakers wilde weten wat hem drijft om een sideproject met zo'n formaat te onderhouden, en wat hij daar allemaal van leert.