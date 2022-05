Zo werken 'datalek-databases'

Met tien miljard records van 522 websites is er een grote kans dat je weleens een melding hebt gekregen van Have I Been Pwned over een datalek waar je e-mailadres bij voorkwam. Tegenwoordig krijg je dergelijke waarschuwingen ook al snel als je betaalt voor een wachtwoordmanager, en het bedrijf waar je werkt heeft intern misschien een waarschuwingssysteem voor gestolen credentials. Er komen steeds meer databases die het internet checken op gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden en die gebruikers daarvoor waarschuwen. Sommige zijn voor iedereen beschikbaar, maar achter de schermen zijn er ook veel diensten die zich op bedrijven richten en die je daarom vaker tegenkomt dan je denkt.

Wachtwoordmanagers

Een dienst om wachtwoorden te checken komt ook in toenemende mate voor bij wachtwoordmanagers. Het is een logische toevoeging voor zo'n dienst, die toch al al je wachtwoorden beheert en ze dan net zo goed meteen kan checken. Bij de meeste wachtwoordmanagers gaat het om een onderdeel van het premiumpakket, maar er zijn ook veel wachtwoordmanagers in de browser die een dergelijke functie hebben. Wachtwoordmanagers geven de diensten vaak omineuze namen. LastPass en Dashlane noemen het bijvoorbeeld dark web monitoring. 1Password kiest voor het iets neutralere Watchtower. Ook wachtwoordmanagers die in browsers voorkomen, zoals bij Firefox' Lockwise of in Chrome, waarschuwen bij zwakke of gelekte wachtwoorden. Daarover schreef Tweakers onlangs een Plus-artikel. In beginsel doen de credentialcheckers ongeveer hetzelfde; je krijgt een waarschuwing te zien als je e-mailadres, wachtwoord of combinatie van beide is gedecteerd bij een van de vele datalekken die in het verleden zijn voorgekomen. In de praktijk zit er wel een groot verschil tussen de checkers.