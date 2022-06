Mozilla laat Firefox taken van Lockwise-wachtwoordmanager overnemen op mobiel

Mozilla stopt met de ondersteuning van zijn Lockwise-wachtwoordmanager voor Android en iOS. De functies daarvan zitten inmiddels goeddeels ook in de Firefox-browser op die platformen en die moet die verantwoordelijkheden dan ook overnemen.

Mozilla laat weten dat Lockwise vanaf 13 december van dit jaar niet meer te vinden zal zijn in de Apple App Store en Google Play Store. Indien al geïnstalleerd, blijft de app blijft na die datum wel werken, maar hij ontvangt geen beveiligingsupdates meer van Mozilla. Voor een wachtwoordmanager is dat natuurlijk van meer belang dan voor andersoortige apps.

Firefox heeft de Lockwise-functies in kwestie ook, maar dan dus in een browser. Overigens gebruikt het in de browser de Lockwise-naam wel op de desktop, maar niet in de mobiele app, waar het gewoon 'logins and passwords' heet. De browser kan sinds dit jaar ook gebruikersnamen en wachtwoorden invullen in andere apps. Ook biedt Lockwise in de desktopbrowser de mogelijkheid om wachtwoorden te genereren, maar op mobiel in zowel de app als de browser niet. Wel is er de mogelijkheid de wachtwoordkluis met biometrie te beveiligen. Ook zijn notificaties op basis van Have I Been Pwned mogelijk, maar onduidelijk is of die ook op mobiel werken of men daarvoor de desktopbrowser moet hebben.

Mozilla kwam in 2018 met Lockwise, destijds nog Lockbox genaamd. De browsermaker biedt tegenwoordig meerdere producten en diensten aan naast het bekende Firefox en Thunderbird. Voorbeelden zijn een vpn-abonnement, de Pocket-leeslijst, en e-mailaliasdienst Firefox Relay. Een deel van deze producten kost de gebruiker ook geld.