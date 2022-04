Firefox introduceert functie voor gesponsorde zoeksuggesties in VS

Mozilla introduceert Firefox Suggest in browserversie 92 en 93. Deze zoekfunctie zal gesponsorde en gesuggereerde resultaten tonen in de zoekbalk van Amerikaanse Firefox-gebruikers. Wanneer en of de functie ook naar de rest van de wereld komt, is voorlopig niet bekend.

Met Firefox Suggest krijgen Amerikaanse gebruikers van Firefox versie 92 en versie 93 sinds kort gesponsorde zoekresultaten te zien onderaan hun zoekbalk. Suggest toont in de zoekbalk bovendien ook resultaten van de browsergeschiedenis, bookmarks, open tabbladen of suggesties die afkomstig zijn van 'betrouwbare' partnerbedrijven zoals Wikipedia. Dit alles moet volgens Mozilla helpen om sneller de juiste zoekresultaten te ontvangen.

Gebruikers kunnen de bijkomende optie contextual suggestions activeren zodat Firefox aan de hand van de stadslocatie van een gebruiker meer relevante gesponsorde suggesties kan tonen. Deze optie is momenteel nog opt-in en dat bij een beperkt aantal gebruikers. Mozilla stelt dat het de verzamelde data van contextual suggestions doorstuurt naar zijn eigen doorgelichte partnerbedrijven.

Die bedrijven houden zich volgens Mozilla aan de privacynormen van Firefox en de data zou worden gedeeld via een eigen proxydienst. Bovendien zouden er geen persoonlijke kenmerken van de gebruiker aanwezig zijn. "De data bevat geen informatie waarmee je te identificeren bent", stelt het bedrijf. "Er wordt bovendien enkel maar gedeeld als je een suggestie bekijkt of aanklikt." Een van de partnerbedrijven die voor advertenties zal zorgen is adMarketplace.

In het instellingenmenu kan Firefox Suggest verder aangepast worden en kunnen de gecontextualiseerde zoekresultaten uitgeschakeld worden. Er kan ook gekozen worden om gesponsorde gecontextualiseerde resultaten te weren uit de zoekbalk, maar niet uit de algemene Fire Suggest-zoekresultaten.

Voorlopig introduceert Mozilla Firefox Suggest enkel bij de Amerikaanse gebruikers van Firefox versie 92 en 93. Het bedrijf experimenteerde voor het eerst in augustus met de functionaliteit. Of en wanneer die naar andere landen komt is nog niet duidelijk.