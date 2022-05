'Mozilla gaat privacypakket als abonnement aanbieden'

Mozilla zou van plan zijn om een betaald privacypakket te gaan aanbieden. In het pakket worden verschillende diensten van Mozilla gecombineerd aangeboden in een abonnement. Het pakket is nog niet officieel aangekondigd.

Duitse blogger Sören Hentzschel ontdekte verschillende mock-ups voor het nieuwe pakket van Mozilla. Het Privacypakket bevat bestaande producten van Mozilla, waaronder Firefox Relay, Firefox Monitor en Mozilla VPN. Daarnaast zouden er nog meer geplande producten van Mozilla aan de dienst worden toegevoegd in een later stadium.

Volgens Hentzschel worden er verschillende prijzen voor het abonnement genoemd. De kosten voor het abonnement zouden tussen de 9,99 en 12,99 dollar per maand liggen. Prijzen in euro's worden nog niet genoemd.

Met Mozilla Privacy Pack kunnen gebruikers volgens de gelekte informatie onbeperkt gebruikmaken van Firefox Relay, waarmee e-mailaliassen aangemaakt kunnen worden. In de gratis versie van Firefox Relay is er een beperkt aantal aliassen dat kan worden aangemaakt. Firefox Monitor houdt in de gaten of je e-mailadres onderdeel is van een datalek, vergelijkbaar met de dienst van Have i been pwned.

Mozilla zou werken aan een app waarmee alle diensten in een enkele app kunnen worden bediend. Op zijn blog heeft hij de screenshots van de gelekte informatie gedeeld.