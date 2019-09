Mozilla introduceert Firefox Private Network-extensie voor veiligere verbinding

Mozilla heeft Firefox Private Network aangekondigd, een extensie die de Firefox-verbinding van de gebruiker versleutelt. De extensie is vooralsnog als gratis bèta te gebruiken in Amerika. Of de dienst ook naar de Benelux komt is onbekend. Na de bèta moet voor de extensie worden betaald.

Mozilla richt zich met de extensie ogenschijnlijk op mensen die gebruikmaken van openbare wifi-punten. De browserbouwer schrijft dat wanneer zo'n verbinding gratis en eenvoudig benaderbaar is, deze ook toegankelijk is voor misbruik. Firefox Private Network moet dit tegengaan, door middel van encryptie. Van welke encryptiemethode de extensie gebruikt maakt Mozilla niet bekend. De extensie kan ook het ip-adres van de Firefox-gebruiker maskeren, waardoor third party trackers de gebruiker niet kunnen volgen over internet.

De extensie is vooralsnog alleen te gebruiken voor desktopgebruikers in de Verenigde Staten. Het gaat op dit moment om een bètaversie en Mozilla zegt de dienst dan ook in de loop der maanden aan te passen. De ontwikkelaar zegt ook 'mogelijke tariferingsmogelijkheden' te gaan onderzoeken; na de bèta-periode moet dus waarschijnlijk voor de dienst worden betaald. Om de dienst te kunnen gebruiken, is een Firefox-account nodig.

Met Firefox Private Network blaast Mozilla ook nieuw leven in het Test Pilot-programma. Test Pilot begon tien jaar geleden als een add-on en werd drie jaar geleden eveneens hernieuwd, om in januari van dit jaar weer te sluiten. Mozilla zegt veel van het programma te hebben geleerd en het daarom voor een derde keer te willen proberen. Test Pilot gaat zich nu richten op gebruikers met een Firefox-account die hebben aangevinkt nieuws te willen ontvangen over nieuwe producten die het bedrijf test.

In het nieuwe programma komt de focus op privacy centric-producten te liggen die niet per se in de Firefox-browser zitten. Deze producten zullen ook verder af zijn dan voorgaande Test Pilot-producten en dichterbij een release-versie zitten. Mozilla zegt al een paar nieuwe producten te hebben bedacht die nog wat verfijning nodig hebben voordat het bedrijf ze gaat introduceren, maar dat Private Network alvast de eerste is.