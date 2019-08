Ceo Mozilla stopt eind dit jaar

De ceo van Mozilla, Chris Beard, stapt eind dit jaar op. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. De browserbouwer gaat op zoek naar een vervanger. Als het bedrijf die niet op tijd een opvolger heeft gevonden, zal Mitchell Baker tijdelijk de honneurs waarnemen.

Beard zal zijn opvolger en het bestuur van Mozilla blijven adviseren, meldt hij. In de tussentijd neemt hij een pauze om meer tijd met zijn familie door te brengen na de vijf jaar die hij omschrijft als een 'intense maar voldoening gevende dienstplicht'. Beard werd vijf jaar geleden ceo van Mozilla.

De Canadese Beard kwam in 2004 bij Mozilla en was al betrokken bij de organisatie toen Firefox 1.0 uitkwam. Hij bekleedde zijn vorige positie van marketingtopman bij de release van Firefox voor Android en Firefox OS. In juni 2013 vertrok Beard naar investeringsbedrijf Greylock Partners, om een jaar later weer terug te keren.

De directeur stopt eind dit jaar en Mozilla heeft tot die tijd om een opvolger te vinden. Er is nog geen naam bekend. Als die er eind dit jaar nog niet is, zal Mitchell Baker, de huidige voorzitter van de raad van bestuur, de rol van ceo op zich nemen. Zij is al betrokken bij Mozilla sinds Netscape haar in dienst nam in 1994.