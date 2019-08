Gerucht: OnePlus 7T heeft 90Hz-scherm en komt 26 september uit

OnePlus zou de 7T en 7T Pro op 26 september willen presenteren. De OnePlus 7T zou beschikken over een 6,55"-oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz. Op dit moment heeft alleen de OnePlus 7 Pro zo'n display.

Het gaat om een scherm met kleinere inkeping, schrijft Ishan Agarwal, een Indiase tiener die afgelopen anderhalf jaar vaak heeft bewezen over juiste informatie over onaangekondigde smartphones te beschikken. De 7T heeft een '2k'-resolutie, maar onbekend is of hij daarmee verwijst naar 1080p of 1440p, resoluties die beide online worden aangeduid als '2k'.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 855+, de opgevoerde versie van de Snapdragon 855 in de OnePlus 7-telefoons. De accu zou een capaciteit hebben van 3800mAh, iets hoger dan de 3700mAh in de OnePlus 7. Dat toestel heeft een ondergemiddelde accuduur, zo bleek uit de Tweakers-review. De OnePls 7T Pro zou een accu hebben van 4080mAh. Verdere gegevens over de OnePlus 7T Pro heeft Agarwal nog niet gepubliceerd.

Verdere wijzigingen zijn de mogelijkheid om tien seconden lang 960fps-video te kunnen opnemen. Of dat is met een lagere framerate en software die gokt welke frames ertussen in moeten of daadwerkelijke opname zal moeten blijken. Ook kan de camera met ultragroothoeklens video's opnemen, iets dat niet kan met de OnePlus 7 Pro.

Agarwal schrijft dat OnePlus de 7T gaat uitbrengen in configuraties van 8/128GB en 8/256GB, waarbij er een optie komt met een achterkant van mat glas. De presentatie zou op 26 september plaatsvinden in India. Hij heeft geen informatie online gezet over prijzen voor het toestel.