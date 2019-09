Alle camera's OnePlus 7 Pro kunnen video's maken na Android 10-upgrade

Gebruikers kunnen met alle camera's van de OnePlus 7 Pro video's maken na de upgrade naar de Android 10-bèta voor dat toestel. Onder Android 9 kunnen alleen de frontcamera en primaire camera aan de achterkant video's maken.

Android 9 (links) en Android 10

Bron: Android Police

Vanaf Android 10 kan dat ook met de camera's met ultragroothoeklens en telelens, meldt Android Police. OnePlus heeft dat niet zelf in de releasenotes gezet. OnePlus had al langer laten weten dat de functie eraan zat te komen, maar niet wanneer dat zou zijn. Vrijwel alle smartphones met camera's met ultragroothoek- en telelenzen kunnen alle camera's gebruiken voor video.

Behalve video kunnen ook de portretmodus en nachtmodus na de Android 10-upgrade gebruikmaken van andere camera's dan de primaire camera. Dat is met de huidige stabiele firmware ook niet het geval. OnePlus bracht de bèta van zijn Android 10-upgrade dinsdagavond uit, vlak nadat Google Android 10 had uitgebracht voor zijn Pixel-telefoons. Het is onbekend wanneer de stabiele versie als ota-upgrade zal uitkomen.