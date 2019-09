'Google Assistant kan straks namens gebruiker in de wacht staan aan de telefoon'

Google Assistant krijgt op de Pixel 4 mogelijk de functie om een gesprek over te nemen wanneer de gebruiker in de wacht staat. Assistant houdt het telefoongesprek dan in de gaten en geeft een seintje wanneer de gebruiker te woord wordt gestaan.

De informatie komt van een 'betrouwbare insider' van 9to5Google. De functie zou onthuld worden op Googles evenement in oktober, maar komt waarschijnlijk niet tegelijk met de release van de Pixel 4 uit. Hij zou wat later volgen. Mogelijk veranderen bepaalde aspecten van de functie ook nog. Vooralsnog heet de feature Hold My Phone.

9to5Google speculeert dat de functie, en de Pixel 4, op een Google-evenement in oktober onthuld zullen worden. Alle Pixel-telefoons op de 3a en 3a XL zagen het levenslicht in de oktobermaand. Dat evenement is nog niet bekendgemaakt, maar de Android Dev Summit staat al wel gepland. Daar zal de Pixel 4 echter waarschijnlijk niet onthuld worden. De functie zal naar verwachting een tijd lang exclusief zijn voor de Pixel 4, alvorens naar andere Pixel-toestellen te komen.