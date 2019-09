Gerucht: OnePlus 7T Pro wijkt in uiterlijk en specs nauwelijks af van 7 Pro

De OnePlus 7T Pro zou in specificaties en uiterlijk niet of nauwelijks afwijken van de huidige OnePlus 7 Pro. Dat melden verschillende bronnen. Zo zouden onder meer geheugen, opslag en camera's gelijk zijn aan die van de huidige versie.

De 7T Pro zou bij de release dit najaar draaien op Android 10, de nieuwe versie van Android die deze week vermoedelijk uitkomt, meldt Ishan Agarwal. Agarwal heeft in de afgelopen jaren veel juiste info over onaangekondigde telefoons gepubliceerd. "Meeste updates zitten in de software; hardware blijft hetzelfde met de toevoeging van een Snapdragon 855 Plus", aldus Agarwal. Die soc is een opgevoerde variant van de Snapdragon 855 die in de OnePlus 7-telefoons zit.

Max J. vult dat aan met informatie over de configuratie. Die zou beginnen bij een variant met 256GB opslag. Nu is er nog een versie van de OnePlus 7 Pro met 128GB opslag. De accu zou een capaciteit van 4080mAh hebben en binnen iets meer dan een uur helemaal opgeladen zijn. De cameraset-up lijkt dezelfde te zijn als die van de 7 Pro.

Eerder bleek al dat de OnePlus 7T misschien meer wijzigingen heeft, waaronder de stap van een 60Hz- naar een 90Hz-scherm en de toevoeging van meer camera's. Ook ziet de achterkant er naar verluidt anders uit. De presentatie zou op 26 september plaatsvinden in India.