Google stopt met geven van namen aan Android-releases

Google is gestopt met het geven van namen aan releases van Android. De afgelopen tien jaar hebben alle nieuwe versies de naam gekregen van een zoetigheid, maar met de release van Android Q zal dat stoppen. Die versie zal Android 10 heten.

Het systeem met letters bleek niet voor iedereen op de wereld even makkelijk te begrijpen, omdat bijvoorbeeld de L en de R in sommige talen vrijwel hetzelfde klinken, betoogt Google. Android had altijd ook al versienummers, maar vanaf nu is dat ook de naam van het besturingssysteem. De opvolger van Android Pie zal dus Android 10 heten.

Ook heeft Google Android een nieuw logo gegeven, al zit daar de robot die sinds het begin onderdeel is van het beeldmerk van Android nog steeds in. De robot is groen, maar de letters zijn nu zwart in plaats van groen om ze beter leesbaar te maken.

Google zal beginnen met het gebruik van het nieuwe logo met de release van Android 10, wat ergens in de komende weken zal plaatsvinden. Wanneer dat precies gebeurt, maakt de zoekgigant niet bekend.