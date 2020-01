Google stopt in 2021 met App Maker

Google stopt in 2021 met de dienst App Maker. Die was beschikbaar voor zakelijke G Suite-klanten. In de loop van het huidige jaar wordt de functionaliteit afgebouwd. In januari volgend jaar werken applicaties niet meer.

Google schrijft dat de dienst niet genoeg gebruikt wordt. De app is sinds dinsdag niet meer 'in actieve ontwikkeling'. App Maker was een manier voor zakelijke gebruikers om simpele applicaties en automatiseringen te maken via standaardsjablonen en een drag and drop-interface. De apps werkten samen met Google-diensten zoals Gmail en Calendar. Vanaf 15 april van dit jaar kunnen gebruikers geen nieuwe apps meer bouwen in App Maker. Wel kunnen zij dan nog bestaande apps bewerken en deployen. Vanaf 19 januari 2021 werken bestaande apps niet meer. Data van de apps die in Cloud SQL is opgeslagen blijft nog wel staan.

Google zegt dat het niet mogelijk is om apps te migreren naar een ander platform, 'vanwege de specifieke broncode die wordt gebruikt in App Maker'. Het bedrijf raadt dan ook een aantal andere ontwikkelapplicaties aan voor specifieke gevallen. Dat zijn bijvoorbeeld Google Forms voor het verzamelen van data, App Engine om apps te bouwen, en AppSheet om processen te automatiseren.