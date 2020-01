Rocket League-spelers op macOS en Linux kunnen geld terugvragen via Steam

Spelers die Rocket League op macOS of op Linux speelden kunnen hun geld voor het spel terugkrijgen. Ontwikkelaar Psyonix geeft spelers tips over hoe ze dat moeten doen en leggen op Reddit uit waarom het bedrijf stopte met de ondersteuning voor die platforms.

Gebruikers van het robotvoetbalspel kunnen het geld dat zij hebben betaald voor de game, via Steam terugvragen. Het bedrijf werkt daarvoor samen met Valve. Normaal gesproken kunnen Steam-spelers hun geld alleen terugkrijgen binnen twee weken na aankoop, of binnen twee uur nadat zij een game hebben gestart. Voor Rocket League-spelers geldt dat nu echter permanent als zij op macOS of op Linux speelden. De ontwikkelaar zegt in een post op Reddit dat spelers een refund kunnen vragen door in de app de specifieke tekst "Please refund my Mac/Linux version of Rocket League, Psyonix will be discontinuing support" te zetten. Veel spelers merken op Reddit echter op dat dat proces niet goed werkt en dat Steam de aanvraag automatisch negeert. In dat geval raadt Psyonix aan om Valve via het ticketsysteem een refund aan te vragen. Over een teruggave van het bedrag van aangeschafte in-game aankopen zegt Psyonix niks.

De ontwikkelaar van Rocket League staakte vorige week de ondersteuning voor Linux en macOS. Het bedrijf geeft daar nu een langere verklaring voor. De OpenGL-renderers op macOS- en Linux-ondersteuning zijn gebaseerd op DirectX 9, terwijl Psyonix naar DirectX 11 wil. Het bedrijf zegt dat het daarom een nieuwe renderer moet gebruiken, zoals Vulkan of OpenGL4 op Linux, of Metal op macOS. "Het aantal actieve spelers op macOS en Linux is minder dan 0,3 procent van ons totale spelersaantal", schrijft het bedrijf. "Daarom kunnen we het niet verantwoorden om native clients voor die platforms aan te bieden." De ontwikkelaar wijst ook op work-arounds, zoals Bootcamp of Wine, waarmee spelers kunnen blijven doorspelen.