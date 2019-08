Google stopt tijdelijk met beluisteren Nederlandse Assistant-opnames

Google stopt tijdelijk met het verzamelen en analyseren van Nederlandse audiofragmenten via de Google Assistant. Het bedrijf wil na de ophef eerder deze maand kijken hoe het kan verduidelijken wat het met de gegevens doet.

Het bedrijf is daarmee gestopt nadat eerder deze maand geluidsopnames van Nederlandse Assistant-gebruikers uitlekten naar journalisten van de NOS en de Vlaamse VRT. Na dat lek ontstond veel ophef onder gebruikers die vaak niet doorhadden dat personen binnen Google de opnames in sommige gevallen persoonlijk beluisterden. Dat deed het bedrijf om beter te begrijpen wat gebruikers tegen de Assistant zeiden, of door welke geluiden het wekwoord onterecht werd geactiveerd. De stop duurt 'tijdelijk', maar het is niet bekend hoe lang dat is. "Ondertussen bekijken we hoe we nog duidelijker kunnen maken wat we met gegevens doen om onze spraaktechnologie te verbeteren", schrijft het bedrijf. Google zegt dat het 'kort nadat we hadden gehoord dat er fragmenten waren gelekt' is gestopt met het transcriberen van zulke fragmenten.

Tegelijkertijd maakt Google het verzamelen van data optioneel bij het gebruik van de Assistant. Tot nu toe was het verplicht voor gebruikers om 'spraak- en audioactiviteit' met Google te delen als zij de slimme assistent gebruikten, maar inmiddels is die functie opt-out geworden. Gebruikers kunnen er dus voor kiezen het verzamelen van zulke audio uit te schakelen.

Google zei eerder al een onderzoek te zijn gestart naar het lekken van de audiofragmenten. Eerder deze week bleek bovendien dat Apple-medewerkers konden meeluisteren met Siri-opnames.