Ondernemingsraad Xs4All dreigt KPN voor rechter te slepen wegens wanbeleid

De Ondernemingsraad van XS4All dreigt KPN voor de rechter te slepen als de provider 'geen maatregelen neemt om het voortbestaan van het bedrijf te garanderen.' De OR verwijt KPN 'wanbeleid en waardevernietiging.'

Dat staat in een brief die de OR aan de directie van zowel KPN als XS4All heeft gestuurd. De beslissing komt voort uit het enquêterecht van de OR, waarbij het een onafhankelijk onderzoek kan laten uitvoeren naar de gang van zaken binnen een bedrijf. De OR geeft KPN een maand om te reageren op de brief, anders kan het naar de Ondernemingskamer stappen. Die kan dan beslissen vervolgstappen te nemen.

De Ondernemingsraad van XS4All is al lang ontevreden over de manier waarop KPN de provider wil opdoeken. KPN besloot eerder dit jaar om te stoppen met de merknamen XS4All en Telfort, wat tot veel kritiek van klanten leidden. Die waren juist tevreden met de dienst en wilden niet overstappen. Vorige maand legde KPN het voorstel om te stoppen officieel voor aan de OR, die daar weer advies op kon geven. Woordvoerder van de Xs4All-OR Daan Willems zegt dat daar nog geen resultaat uit is gekomen, maar dat de OR desondanks dit 'zware middel' alvast inzet.

Met het enquêterecht kan een OR bij een Ondernemingskamer van een rechtbank terecht als het vermoedens zijn van slecht beleid. Dat is volgens Willems nu het geval. "We hebben de laatste tijd veel info boven tafel gehaald waaruit blijkt dat het opheffen van Xs4All niet de beste stap is voor KPN. Bovendien denken we dat er wanbeleid en mismanagement rond deze beslissing is geweest", zegt Willems tegen Tweakers. "Het plan dat er nu ligt levert weinig waarde op voor KPN, zij hebben er meer aan om Xs4All voort te laten bestaan. Daarom denken we ook dat dit plan haalbaar is." Willems wil dat de essentiële onderdelen inclusief de cultuur van Xs4All behouden blijft. "Dat betekent ook dingen als de strijd voor privacy, security en internetvrijheid. Dat willen we zowel voor onze medwerkers als voor onze klanten voortzetten." De OR wil volgens Willems dat het voorgestelde besluit van KPN helemaal moet worden teruggetrokken, en dat er 'een duurzaam plan komt om Xs4All voor te laten bestaan.'

KPN krijgt van de OR dertig dagen te reageren op het besluit van Xs4All. "Daarna gaan we ons beraden op vervolgstappen", zegt Willems. "Dat kan bijvoorbeeld zijn dat we door een rechter een onafhankelijk rapporteur laten aanstellen die onderzoek gaat doen naar de besluitvorming en communicatie rondom deze beslissing. Als daaruit wanbeleid blijkt kunnen we naar maatregelen grijpen." Zulke maatregelen kunnen bijvoorbeeld zijn dat de directie wordt vervangen of dat aandelen van KPN kunnen worden afgenomen. Willems: "Dat is een heftig middel, dat we daarom ook nooit eerder hebben ingezet. Maar nu vinden we dat wel nodig.

De directie van KPN en Xs4All zeggen de brief van de OR 'te betreuren.' In een reactie schrijven de directies dat zij nog steeds voornemens zijn het uitfaseren door te zetten omdat dat 'het beste toekomstperspectief biedt.' De directies zeggen 'de brief zorgvuldig zullen bestuderen en de eventuele implicaties ervan in kaart willen brengen.'