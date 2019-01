KPN: merknamen Telfort en Xs4all gaan verdwijnen

KPN gaat stoppen met de merken Telfort, Xs4all en Yes Telecom. Het bedrijf heeft gezegd dat het 'vol in wil zetten op het KPN-merk'. Voor de klanten van de merken gaat, naast het verdwijnen van de merknamen, niets veranderen.

De wijziging van de merken gaat in de loop van 2019 en 2020 van start, zegt KPN. Het telecombedrijf laat de diensten verdergaan onder zijn eigen merk en wil 'de sterkte eigenschappen van de merken combineren'. Zo wil KPN de klantenservice van Xs4all en de aantrekkingskracht voor prijsbewuste consumenten van Telfort onderbrengen bij het KPN-merk.

Het verdwijnen van het merk Xs4all is opmerkelijk. Xs4all begon als eerste provider in 1993 en was afkomstig uit hackersorganisatie Hack-Tic. KPN nam de provider over in 1998. Het is onbekend of KPN nu ook de maatschappelijke posities van Xs4all gaat overnemen. De dochteronderneming nam onder meer publiekelijk standpunten in voor netneutraliteit en tegen aftappen door de overheid.

Telfort kwam bij KPN na een overname in 2005. Onder die naam heeft KPN jarenlang mobiele en vaste diensten aangeboden. Het is nog niet bekend wanneer de merknamen precies verdwijnen. KPN was niet onmiddellijk bereikbaar voor een toelichting. KPN blijft wel werken met dochtermerken, zoals Simyo, iBasis en Solcon.