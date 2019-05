Simyo zet bellen via wifi en 4g aan voor prepaidklanten

KPN-dochtermerk Simyo heeft VoLTE en VoWifi geactiveerd voor prepaidgebruikers. Bellen via wifi en bellen via 4g werkt sinds een paar maanden voor abonnees, maar prepaidgebruikers konden dat eerder nog niet.

De stap volgt nadat onlangs bekend werd dat Simyo prepaidklanten toegang geeft tot 4g. Dat gebeurt vanaf dinsdag en dat is geen toeval. "Simyo zag dat klanten dit (VoLTE en VoWifi, red.) op verschillende websites ook wensten naar aanleiding van de berichtgeving en heeft daarom besloten om dit gelijk te activeren", aldus een woordvoerder namens de virtuele provider.

Voor bellen via 4g is uiteraard toegang tot het 4g-netwerk nodig. Bij bellen via wifi is dat niet vereist; daarbij zijn klanten bereikbaar via wifi-netwerken zonder dat mobiel bereik nodig is. Dat is vooral een oplossing voor mensen die thuis geen bereik hebben van het mobiele netwerk. Simyo VoLTE en VoWifi kwam twee maanden geleden al beschikbaar voor abonnees. Ook KPN, Vodafone en Tele2 bieden in Nederland bellen via 4g en wifi aan alle klanten aan. T-Mobile doet dat bij een beperkte groep met een duur abonnement.