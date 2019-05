T-Mobile activeert bellen via 4g en wifi voor veel klanten

Provider T-Mobile is begonnen met het aanbieden van bellen via 4g en wifi. Tot nu toe had de provider alleen tests gedaan. Alle klanten met een geschikt abonnement en toestel moeten beide functies voor de herfst kunnen gebruiken.

T-Mobile begint met bellen via 4g voor alle klanten met een recent Go-abonnement, maar in de komende weken en maanden krijgen alle abonnees toegang, blijkt uit de informatiepagina die de provider online heeft gezet. Daarbij gaat het ook om oudere abonnementen als Stel Samen en Flex. De functies werken op alle iPhones sinds de 5s uit 2013, veel recente Samsung-smartphones en sommige modellen van andere merken, zoals de Huawei P30-serie, Moto G7 Plus van Lenovo en Nokia 7.1 van HMD.

T-Mobile is de laatste van de grote providers die de functies activeert. Vodafone begon daarmee eind 2016 en begin 2017, KPN deed dat eerder in 2016. Bellen via 4g maakt een gelijktijdige spraak- en dataverbinding mogelijk en biedt daarnaast betere geluidskwaliteit. Bellen via wifi maakt het mogelijk om te bellen als het mobiele netwerk geen of slecht bereik heeft.