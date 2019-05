Asus introduceert Zenbook Pro Duo met 4k-scherm en 4k-ScreenPad

Asus heeft op de Computex de Zenbook Pro Duo geïntroduceerd. De 15,6"-Pro Duo heeft een primair oledscherm met uhd-resolutie en boven het toetsenbord een aanraakgevoelig tweede scherm dat ook 3840 pixels breed is. Er komt ook een lichtere versie met een primair 14"-scherm.

De Zenbook Pro Duo heeft een oledscherm dat voorzien is van een touchscreen als primair beeldscherm, met daaronder een conventionele lcd als tweede scherm. Asus noemt dat 'ScreenPad Plus' en het is een soort verdere ontwikkeling van de lcd in de touchpad die Asus op de Zenbook Pro UX580 introduceerde. Het tweede scherm heeft een resolutie van 3840x1100 pixels, wat een beeldverhouding van 192:55 oplevert. De ScreenPad kan gebruikt worden om speciale apps te draaien die ervoor bedoeld zijn, maar kan ook functioneren als tweede scherm.

Door de plaatsing van het tweede scherm zit het toetsenbord lager in de behuizing en is de touchpad naar de rechterkant van de laptop verhuisd. Die touchpad doet ook dienst als numeriek toetsenblok als je de NumberPad-functionaliteit inschakelt. De NumberPads zagen we eerder ook al op Zenbook-laptops terug. Onder de motorkap zitten een Core i7-9750H- of i9-9980HK-processor, maximaal 32GB geheugen, een ssd van maximaal een terabyte en een RTX 2060-videokaart. De laptop weegt 2,5 kilogram.

Naast de Zenbook Pro Duo introduceert Asus een 14"-laptop met twee schermen, die Zenbook Duo heet en anderhalve kilogram weegt. Het primaire scherm van de Zenbook Duo is geen oledpaneel, maar een lcd en heeft een resolutie van 1920x1080 pixels, zonder touchscreen. Het tweede scherm is wel aanraakgevoelig en net als het primaire scherm 1920 pixels breed. De hardware is ook minder snel dan bij de Pro Duo; Asus levert de laptop met een 15W-processor, die de fabrikant op dit moment nog omschrijft als 'latest Intel Core i7'. Hoewel de Zenbook Duo die we tijdens de preview bekeken een i7-8565U was, zou het uiteindelijke model met de opvolger van die processor geleverd kunnen worden. Verder is een MX250-gpu aanwezig, samen met maximaal 16GB werkgeheugen en een ssd van maximaal een terabyte. Asus heeft aangekondigd dat de laptop in juli te koop zal zijn, maar het is nog niet duidelijk of dat ook in de Benelux het geval zal zijn en zo ja, tegen welke prijs.

