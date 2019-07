Er gebeurt een boel op het gebied van laptopschermen dit jaar. Aan de ene kant van het spectrum komen er steeds snellere schermen beschikbaar; HP, Razer en Alienware kondigden bijvoorbeeld laptops met een 15,6"-scherm en een verversingssnelheid van 240Hz aan, en daarmee richten de bedrijven zich op veeleisende gamers. Aan de andere kant bouwt Samsung sinds kort oledschermen voor laptops; die schermen werken op een conventionele 60Hz, maar hebben dankzij hun oledpaneel een hoog contrast en een groot kleurbereik. De eerste laptop die we hebben kunnen testen, is afkomstig van BTO en heeft behalve een oledscherm ook Intels nieuwe Core i9-9980HK-processor aan boord. Die processor hebben we nog niet eerder getest en voelen we in deze review ook aan de tand.

Het oledscherm en de i9-processor zijn verpakt in een BTO-laptop die gebruikmaakt van een chassis dat afkomstig is van Clevo, om precies te zijn de PB51RF-G. BTO kan dat vervolgens van allerlei hardware voorzien, waarbij ons testmodel een oledscherm heeft. Een 240Hz-paneel behoort echter zoals gezegd ook tot de opties. Als we de Clevo-behuizing vervolgens van dichterbij bekijken, valt op dat het uiterlijk een vreemde combinatie is van oude en nieuwe ontwerpelementen. Drie schermranden zijn smal, geheel volgens de laatste trend, maar de onderste bezel ziet er lomp uit en er is ook geen moeite gedaan om de scharnieren enigszins te verbergen. De A-cover, ofwel de achterkant van het scherm, is van metaal gemaakt, terwijl de rest van de laptop van plastic is. Dat plastic ziet er bovendien wat goedkoop uit en de BTO lijkt daardoor ook geen laptop van ruim drieduizend euro te zijn. Over het algemeen voelt hij wel stevig aan, maar er zijn plekken waar dat niet zo is. Je kunt bijvoorbeeld op het bovenste randje van de luchtuitlaat drukken en dat komt vervolgens los van de rest van de behuizing. Dat zul je niet bewust doen, maar kan tijdens transport per ongeluk gebeuren.

Het goedkoop uitziende plastic zien we terug op de zijkanten van de laptop, waarbij er veel overgangen zijn van verschillende delen van de behuizing en daarbij zijn de naden duidelijk zichtbaar. Te midden van al dat plastic zitten wel weer de aansluitingen die je op een gamelaptop van drieduizend euro verwacht. Links en rechts is er plek voor een usb 3.1-10Gbit/s-aansluiting en rechts is ook nog usb-c aanwezig. De achterkant is voorzien van minidisplayport, hdmi 2.0, nog een usb-a-aansluiting en een usb-c-aansluiting met Thunderbolt-ondersteuning. Een ethernetaansluiting is ook van de partij en die werkt op maximaal gigabitsnelheid. Er zijn steeds meer laptops met 2,5Gbit/s-aansluitingen, maar de BTO beschikt daar niet over en gezien de beperkte beschikbaarheid van betaalbare netwerkapparatuur met snelheden hoger dan gigabit vinden we dat geen ramp. Een sd-kaartlezer aan de voorkant is ook present.

Toetsenbord en touchpad

De review van de vorige BTO-laptop is van nog niet zo lang geleden en dat exemplaar was voorzien van een mechanisch toetsenbord. Mechanische toetsenborden zijn vrij zeldzaam op laptops, maar enkele gamelaptops hebben er een. De 15X990 uit deze review helaas niet; deze mag het doen met de standaard rubber dome switches. Gelukkig is er wel genoeg ruimte in de hoogte voor fatsoenlijke travel.

Zoals we in onze laatste toetsenbordround-up aankondigden, zijn we met behulp van onze texture analyzer naar de travel en de toetsdruk van laptoptoetsenborden gaan kijken. We hebben nog niet al te veel vergelijkingsmateriaal vergaard, maar onze indruk is dat de 15X990 aardig wat travel heeft en die komt dan ook overeen met twee andere laptops waarvan we datzelfde idee hebben. Ben je een mechanisch toetsenbord gewend, zoals in de BTO 17X882 zit, dan kunnen de toetsen van de 15X990 wat slap aanvoelen, maar de toetsendruk is vergelijkbaar met die van andere laptops met rubberen domeswitches.

De touchpad, tot slot, is voorzien van twee aparte knoppen die je vrij diep kunt indrukken en die daardoor ook een duidelijke klik geven. Het oppervlak van de touchpad is glad, maar wordt wel snel plakkerig als je enigszins zweterige vingers hebt. Het gaat om een Precision Touchpad dat onze gestures in Windows naar verwachting uitvoert.