Intel onderzoekt mogelijkheden voor laptops met vouwbare schermen

Intel ziet potentie in het gebruik van vouwbare schermen voor laptops en doet samen met beeldschermfabrikanten onderzoek naar het gebruik ervan. Volgens het bedrijf gaat het nog zeker twee jaar duren voordat laptops met vouwbare schermen de consument bereiken.

Intel spreekt van vroege stappen die het zet bij het onderzoek naar vouwbare laptopschermen. "We proberen de eigenschappen en beperkingen van de technologie te begrijpen", zegt Joshua D. Newman van Intels Client Computing Group tegen de Japanse krant Nikkei. Intel werkt bij het onderzoek samen met LG Display, Samsung Display en Sharp. Daarnaast is er beginnend onderzoek met eindgebruikers over welke functies zij relevant vinden.

Als uit onderzoek blijkt dat de techniek een positieve invloed op de gebruikerservaring kan opleveren, kunnen Intel en de partnerbedrijven de ontwikkeling in een stroomversnelling brengen, zodat producten nog binnen twee jaar verschijnen, volgens Newman.

Laptopfabrikanten denken al langer na over de komst van modellen met vouwbare schermen. In 2017 toonde Lenovo een concept van een laptop met gevouwen scherm en in 2018 bevestigde Samsung te werken aan grote vouwbare oledschermen voor laptops. Met de steun van Intel kan de techniek versneld verschijnen. In het verleden maakte Intel met partners bijvoorbeeld afspraken voor onderzoek en productie van netbooks en ultrabooks. Deze afspraken gaven de ontwikkeling van deze laptopcategorieën een flinke duw in de rug. De problemen rond de Galaxy Fold-smartphone kunnen belemmerend werken op de ontwikkeling, tekent Nikkei aan.