Lenovo toont ThinkPad-laptop met vouwbaar oledscherm die in 2020 uitkomt

Lenovo heeft een werkend concept gemaakt van een laptop annex tablet met een vouwbaar 13,3"-scherm met oled-paneel. De ThinkPad-laptop moet in 2020 uitkomen in de ThinkPad X-lijn van high-end laptops.

Volledig uitgeklapt is de vouwbare ThinkPad X1 een tablet met 13,3"-scherm met 4:3-beeldverhouding. Het apparaat is half om te buigen zodat een laptop met 9,6"-scherm en virtueel toetsenbord ontstaat. Ingeklapt is de tablet annex laptop een stuk kleiner dan bijvoorbeeld een reguliere 13,3"-tablet of 11,6"-laptop.

Het flexibele oled-scherm is van LG Display en de resolutie is 1920x1440 pixels. De ThinkPad bevat een niet nader aangeduide Intel-processor en draait Windows. Begin dit jaar verschenen al berichten dat Microsoft bezig was Windows 10 geschikt te maken voor vouwbare laptops, zoals Google dat met Android heeft gedaan voor vouwbare smartphones.

Het prototype van Lenovo heeft verder een infraroodcamera zodat er ondersteuning is voor de biometrische inlogmethode Windows Hello. Verder zijn er twee usb-c-poorten en stereospeakers. Lenovo beschrijft onder andere hoe het bekijken van video, het volgen van sociale media en typen van e-mails onderweg en onder andere omstandigheden makkelijker moet worden door het compacte formaat van de betreffende ThinkPad X1.

Lenovo toonde in 2017 al een niet werkend concept van een laptop met vouwbaar scherm. Ook Samsung Display werkt aan oledpanelen voor laptops die om te buigen zijn. Intel liet afgelopen weekend nog weten dat de komst van laptops met vouwbare schermen nog wel twee jaar op zich laat wachten maar Lenovo noemt nu 2020 als jaar waarin de ThinkPad X1 met vouwbaar scherm beschikbaar moet zijn.