ThinkReality A6-headset van Lenovo gaat strijd aan met Microsofts HoloLens

Lenovo heeft de ThinkReality A6 geïntroduceerd, een augmented-realityheadset die vooral ontwikkeld is voor het bedrijfsleven. Met de nieuwe bril en het bijbehorende softwareplatform wil de Chinese fabrikant de strijd aangaan met de HoloLens van Microsoft.

De ThinkReality A6 is volgens Lenovo het eerste product in een nieuwe reeks ar-producten van de fabrikant. De headset draait Android als besturingssysteem en wordt aangedreven door een minicomputer op basis van het Snapdragon 845 Mobile XR Platform. De hardware omvat verder een Intel Movidius-vision processing unit en waveguide-optiek van Lumus. Met een gewicht van 380 gram is de ThinkReality A6 volgens Lenovo de lichtste ar-headset in zijn klasse.

De bril heeft een blikveld van veertig graden en een beeldkwaliteit van 1080p per oog. Dat is hoger dan de resolutie van de oorspronkelijke Microsoft HoloLens, die afklokte op 1268x720 pixels, maar minder scherp dan de 1440p per oog van de HoloLens 2. Aan de voorzijde van de headset bevinden zich ook een barcodelezer, twee fisheye-camera’s en een dieptesensor.

Het ThinkReality softwareplatform geeft bedrijven volgens Lenovo de mogelijkheid om hun eigen ar-toepassingen te ontwikkelen, zoals trainingen, oplossingen om de workflow te stroomlijnen of assistentie bij reparaties. Het platform is bovendien open, waardoor het compatibel is met bestaande ar- en vr-applicaties voor verschillende besturingssystemen en clouddiensten, zoals Microsoft Azure en Amazon Web Services. Daarnaast is het platform niet gebonden aan de headset van Lenovo; het moet bijvoorbeeld ook mogelijk zijn om een Oculus Rift te gebruiken.

De ThinkReality A6 komt later dit jaar op de markt. Een prijs heeft Lenovo nog niet bekendgemaakt.