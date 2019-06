Vivo presenteert eerste prototype van ar-bril AR Glass

Vivo heeft een prototype van zijn augmented reality-bril laten zien. De Vivo AR Glass is een headset met een dubbel transparant beeldscherm. De bril wordt gekoppeld aan de Vivo 5G-smartphone, die het bedrijf later deze week aankondigt.

Het is de eerste keer dat Vivo een werkend prototype van de ar-bril laat zien sinds het bedrijf vorig jaar al met teasers kwam. Vivo toonde de bril tijdens MWC Shanghai, de telecombeurs die deze week plaatsvindt in de Chinese stad.

De Vivo AR Glass heeft twee schermen die doorschijnend zijn, zodat er een beeld over de werkelijkheid geprojecteerd wordt. De bril maakt gebruik van 6DoF-technologie, waarbij de gebruiker gewoon kan rondlopen en beeld blijft veranderen. Daarvoor moet het apparaat wel met een kabel worden aangesloten op de 5G-smartphone die Vivo ook op de beurs aankondigt maar waarover verder nog weinig bekend is. Het toestel komt volgens het bedrijf in het derde kwartaal van dit jaar uit. Over de prijs van zowel de telefoon als de AR Glass is nog niets bekend. Ook over de technologie in de bril wil Vivo niets kwijt.

Vivo zegt dat er vijf verschillende soorten toepassingen voor de AR Glass zijn. Het gaat om mobiel gamen, mobile office, '5G-theater', gezichtsherkenning en objectherkenning. De smartphone wordt daarbij gebruikt als console en kan worden ingezet voor verschillende typen input. Bij gaming kan de telefoon bijvoorbeeld een controller worden, terwijl mobiele werkers het bijvoorbeeld kunnen gebruiken als toetsenbord.