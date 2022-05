Google neemt Canadees bedrijf over dat augmentedrealitybrillen maakt

Google heeft North overgenomen. Dat bedrijf bracht begin vorig jaar zijn Focals-bril uit, een soort Google Glass. Het bedrijf werkte aan een tweede versie, maar die komt niet meer uit. North blijft bij Google aan hardware werken.

Google neemt North over vanwege de technische expertise van het bedrijf, schrijft de zoekgigant. De werknemers zullen onder Rick Osterloh vallen, die de hardwareafdeling van Google leidt. Het voormalige North-team behoudt wel zijn standplaats in Canada, waar het bedrijf is gevestigd.

North laat op zijn site weten dat de Focals 1.0-bril die begin 2019 werd uitgebracht, nog wordt ondersteund tot eind dit jaar. Klanten kunnen contact opnemen om hun geld terug te vragen. De Focals 2.0-bril waar het bedrijf aan werkte, wordt niet uitgebracht. Of North de ontwikkeling van die bril doorzet binnen Google, is niet bekend.

Google zegt de expertise van North te willen gebruiken bij de ontwikkeling van hardware voor ambient computing. Dat is de naam die Google geeft aan apparaten die 'overal om je heen zijn en gewoonweg samenwerken'. Technologie staat daarbij op de achtergrond.

De Focals 1.0-augmentedreailtybril van North ziet eruit als een gewone bril en is voorzien van een kleine laser die beeld in de ogen van de drager projecteert. De bril maakt via bluetooth verbinding met een smartphone om zo bijvoorbeeld notificaties door te geven of route-aanwijzingen te geven. The Verge publiceerde een review van de Focals-bril, die voor 600 dollar te koop was.

Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt. Vorige week schreef The Globe and Mail al over de ophanden zijnde overname. Volgens de Canadese krant betaalt Google 180 miljoen dollar voor North, omgerekend zo'n 160 miljoen euro. Dat bedrag is niet bevestigd.