Gerucht: Apple koos voor minder krachtige ar-headset die geen hub vereist

De headset voor augmented reality waar Apple aan werkt, ziet eruit als een kleinere Oculus Quest en is minder krachtig dan aanvankelijk gepland. Daarmee wil Apple voorkomen dat hardware in een externe hub geplaatst moet worden. Dat claimt Bloomberg.

Apple zou twee headsets voor augmented reality in ontwikkeling hebben: de headset met codenaam N301 die ar met vr combineert, en de lichtgewicht N421-bril, die plattegronden en notificaties op het blikveld projecteert. De N301 was aanvankelijk uitzonderlijk krachtig en had een externe hub voor de hardware, omdat de onderdelen veel warmte genereerden. Die hub had de vorm van een kleine Mac, aldus Bloomberg-journalist Mark Gurman, die over goede Apple-bronnen beschikt. De hub was draadloos met de headset te verbinden maar was niet vereist: N301 kon ook onafhankelijk in een zuinige modus draaien.

Ontwerper Jonathan Ive, die vorig jaar Apple verliet, was volgens het gerucht geen voorstander van de externe hub en drong aan op integratie van de hardwareonderdelen. De leider van het vr/ar-team bij Apple, Mike Rockwell, was sterk voorstander van de draadloze hub, omdat dit 'superieure prestaties' ten opzichte van concurrenten mogelijk zou maken.

Ive zou echter ook geen voorstander zijn van het bieden van een levensechte virtuele wereld, zoals hiermee mogelijk zou worden. Uiteindelijk zou Apple-ceo Tim Cook voor de kant van Ive gekozen hebben en het bedrijf zou nu een minder krachtige variant bouwen waarbij de hardware geïntegreerd is.

De N301 zou zijn eigen App Store met een focus op gaming krijgen. Apple zou ook op gebruik voor virtuele vergaderingen mikken. De bediening zou via Siri verlopen, al zou Apple volgens de geruchten ook een afstandsbediening testen. Apple werkt al jaren aan een eigen ar-headset. Vorig jaar verscheen het gerucht dat Apple de ar-headset in 2022 en de ar-bril in 2023 wil uitbrengen. Dat herhaalt Bloomberg nu.